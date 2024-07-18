Emekliler için başlayan ücretsiz tatil düzenlemesinde en çok tercih edilen yer Antalya oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'emekliler yılı' ilanının ardından hamleler peş peşe geldi. KYK yurtlarında yaz tatilleri 15 Temmuz'da başladı. 15 Ağustos'a kadar devam edecek düzenlemede Türkiye'nin yüzde 25'i Antalya için başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının “Emekliler Yılı” ilan edilmesinin ardından, emeklilere özel tanınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulamasından faydalanan emekliler, Antalya’da tatile başladı. SGK İl Müdürü Ali Duru, emeklilerin dörtte birinin Antalya’da tatil yapmak istediğini kaydetti.

TATİLİN TADINI ÇIKARTIYORLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan "Emeklilere ücretsiz tatil" projesine başvurarak yurtlarda kalmaya hak kazanan vatandaşlar, Antalya'da tatilin tadını çıkarmaya başladı.

Emekliler, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuz ayında 1 aylığına açılan KYK yurtlarında, 15 Temmuz-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ücretsiz misafir edilecek.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Elmalı Hamdi Yazır yurdunda kalan emekliler, memnuniyetini dile getirirken, bu uygulamadan herkesin faydalanmasını istediklerini dile getirdi.

TÜRKİYE GENELİNDE MÜRACAATIN YÜZDE 25İ ANTALYA'YA

Emeklilerle kahvaltıda bir araya gelen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü (SGK) Ali Duru, "Emeklilerimizin bir hafta da olsa mutlu ve huzurlu vakit geçirmeleri amacıyla Çalışma Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde ilk emekli grubumuzu ağırladık. Bu kapsamda bugün onlara Antalya’mızın ikramlarını sunduk." dedi.

Duru yaptığı açıklamada, "Ülkemize hizmet etmiş emektarlarımıza teşekkür etme babında katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Emeklilerimizin taleplerini dinledik, dikkate alınması açısından gerekli kurumlara ileteceğiz. Türkiye genelinde müracaatın yüzde 25’i Antalya için yapılmış bulunmakta. Antalya’nın turizm kenti olması sebebiyle talep fazla. Gelenlerin Antalya ekonomisine de katkısı oluyor, burada sadece kalma işlemini gerçekleştirdikleri için yeme içme vb. ihtiyaçlarının tamamını dışarda karşılıyorlar." ifadelerine yer verdi.

DOĞA VE TARİH ANTALYA'YA İLGİYİ ARTIRDI

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise, "Cumhurbaşkanımızın 2024 yılını Emekliler Yılı ilan etmesiyle birlikte bakanlıklarımız arası işbirliğiyle Türkiye’mizim emektarlarını şehrimizde ağırlıyoruz. Seyahatsever projemiz kapsamında da seyahat etmeyi seven gençlerimizi yurtlarımızda ağırlıyoruz, bu yıl da emektarlarımızı da misafir etmeye başladık. Şehrimizin doğal ve tarihi özelliklerini görmek isteyen vatandaşlarımız, Antalya’yı tanıyor. Antalya’nın inanılmaz bir destinasyon içinde oluşu tabii ki talebi artırıyor." diye konuştu.