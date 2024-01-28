Emeklilere 1900 lira destek ödemesi yapılacak! Başvuru şartları belli oldu

Emekli maaş zammının yüzde 49,25 olarak açıklanmasının ardından gözler belediyelerin destek ödemelerine çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yoksulluk belgesine sahip olan ve başvuru şartlarını taşıyan emeklilere 1000 lira sosyal yardım, 400 lira et yardımı ve kış aylarında 500 lira doğalgaz yardımı olmak üzere her ay toplam 1900 TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından SSK ve BAĞ-KUR'un emekli maaşlarına yüzde 42,6 oranında zam yapılacağını duyurmuştu. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zammın yüzde 49,25'e çekilerek memur emeklisine yapılan zam oranı ile eşitlendiğini açıkladı. Böylece 14 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam maratonu sona erdi.

Bu gelişmenin ardından emeklinin gözü belediyeler tarafından yapılan sosyal destek ödemelerine çevrildi. Birçok il ve ilçede belediyeler ihtiyaç sahibi emekliller için destek ödemesi açıklamaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bunlardan biri oldu.

ANKARA'DA EMEKLİYE 1000 LİRA SOSYAL YARDIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da, emeklilere desteklerin süreceğini belirterek yardım programını duyurdu. Yavaş, "Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım almaya hak kazanan emeklilere ayda 1000 lira destek sağlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

400 LİRA ET, 500 LİRA DOĞALGAZ DESTEĞİ DE VERİLECEK

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Yavaş, "Değerli emeklilerimiz, sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 lira desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 lira et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız" dedi.

SOSYAL YARDIM EK ÖDEME BAŞVURU ŞARTLARI

Öte yandan Ankara Büyükehir Belediyesi sosyal yardım başvuru şartları belli oldu. Buna göre başvuru sahiplerinin; Ankara il sınırları içinde ikamet etmesi, belediye il müdürlüklerinden alınan yoksulluk belgesine sahip olması ve adrese dayalı aile beyanı, nüfus cüzdanı fotokopileri ile başvuru formunu beraberinde getirerek müracaat etmesi gerekiyor.

SGK taramasından sonra; adresinde yapılan sosyal inceleme ile birlikte, aylık gelirleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen açlık ve yoksulluk sınırları altında kalan emekliler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımını almaya hak kazanıyor.