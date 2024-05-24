Emeklilere haziran sürprizi! Maaşlar erken yatacak

Emekliler bayram ikramiye tarihlerini ve maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağını merak ediyor. Milyonların araştırdığı tarihler netleşmeye başladı. Emekliler haziran maaşını bir defaya mahsus olmak üzere erken alacak. Önümüzdeki ay maaş ve ikramiye ödemelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindirecek bir karara imza atıldı. Maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde yatırılmasını isteyen emeklilerin talebi karşılık buldu.

BİR DEFAYA MAHSUS

Emeklilerin maaşlarının normal tarihinden önce yatırılması kararlaştırıldı. Normalde Haziran ayı maaşları 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacaktı. CNNTürk'ün aktardığına göre, maaş ödemeleri bir defaya mahsus olmak üzere öne alınacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkramiye ile maaş ödemeleri için en muhtemel tarihler 10-14 Haziran arası. Ödemeler, emeklilerin statülerine göre tarihlere dağıtılacak. İlk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri, ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler yapılacak.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Milyonlarca emekli temmuz zammını heyecanla bekliyor. 6 aylık enflasyon beklentilerine göre emekliye temmuzda yüzde 25 zam yapılacak. Ancak emeklinin alım gücünü artırmak için masada 2 farklı formül daha bulunuyor. Bunlardan biri yüzde 5'lik refah artışı ile zammın yüzde 30'a çıkarılması, ikincisi ise zammın yıllık enflasyon tahminine göre yani yüzde 38 civarında yapılması.