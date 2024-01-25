Emekliye ek zam için son bir adım! SSK ve Bağ-Kur maaş farkı ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 42,6'dan yüzde 49,25’e yükseldi. Karar bugün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Geriye sadece son bir adım kaldı. Peki SSK ve Bağ-Kur maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatıyla emekli maaşı zam oranı memurlara yapılan zam oranıyla eşitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yapılacak zam oranı yüzde 49.25'e yükseldi. Karar bugün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ek zammın emeklilerin hesaplarına ne zaman geçeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. İşte ayrıntılar...

EK ZAM İÇİN GERİYE SON BİR ADIM KALDI

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Geriye sadece yasanın Resmi Gazete'de yayınlanması kaldı.

EK ZAM 1 HAFTA İÇİNDE ÖDENECEK

Ek zammın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hesaplarına aktarılması için Meclis onayının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe girmesi gerekiyor.

Bakan Işıkhan, ek zam ödeme tarihine ilişkin şu ifadeyi kullanmıştı:

"Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek."

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre Cuma gününden itibaren Pazartesi'ye kadar kararın Resmi Gazete'de yayımlanması durumunda Ocak ayı için emekli maaş farkları SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarına yatırılacak.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKI YARIN HESAPLARDA

SGK, emekli sandığı mensupları yani memur emeklileri için yaptığı duyuruda, Ocak ayı maaş farkının 26 Ocak'ta yani yarın hesaplara aktarılacağını duyurdu. SGK'dan yapılan açıklamada "Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak’ta ödemeye başlıyoruz" denildi.

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise kalem kalem maaş zamları şu şekilde oluştu: