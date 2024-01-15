Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Masada yüzde 50'lik artış var

15 Ocak 2024 13:21 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 13:30

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yapılacak ek zammı heyecanla bekliyor. Milyonlar 6 aylık enflasyon verisine göre yüzde 37.5'lik zammı garantilerken, gözler refah artışına çevrildi.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA

Emekliye yapılması planlanan zamla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Çalışmanın ilk Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

ZAMMIN YÜZDE 50'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Hükümet, temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin geçim sıkıntısı şikayeti artınca Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle emeklilere bir seferlik 5 bin liralık ikramiye vermişti. Emeklilerin gönlünü alması beklenen hükümetin yüzde 37,5'lik zammı refah payı artışı ile yüzde 50'ye çıkarması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Zammın yüzde 50 olarak açıklanması durumunda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 11 bin 250 liraya çıkacak.

ZAM NE ZAMAN HESAPLARA YATAR?

Emekli maaşlarına yapılacak zammın kesinleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenlemenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek. Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabilir. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak, zam farkı ise şubat ayında maaşlara yansıyacak.