Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Masada yüzde 50'lik artış var

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,5'lik zammı garantileyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zammıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. İlk Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması beklenen düzenleme ile emekli zammının yüzde 50'ye yükseltilmesi bekleniyor. Eğer zam oranı yüzde 50'ye çıkarsa en düşük emekli maaşı 11 bin 250 lira olacak.

    Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Masada yüzde 50&#039;lik artış var
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yapılacak ek zammı heyecanla bekliyor. Milyonlar 6 aylık enflasyon verisine göre yüzde 37.5'lik zammı garantilerken, gözler refah artışına çevrildi. 

    GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA 

    Emekliye yapılması planlanan zamla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Çalışmanın ilk Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. 

    ZAMMIN YÜZDE 50'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR 

    Hükümet, temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin geçim sıkıntısı şikayeti artınca Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle emeklilere bir seferlik 5 bin liralık ikramiye vermişti. Emeklilerin gönlünü alması beklenen hükümetin yüzde 37,5'lik zammı refah payı artışı ile yüzde 50'ye çıkarması bekleniyor. 

    EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK? 

    Zammın yüzde 50 olarak açıklanması durumunda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 11 bin 250 liraya çıkacak. 

    ZAM NE ZAMAN HESAPLARA YATAR?

    Emekli maaşlarına yapılacak zammın kesinleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenlemenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek. Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabilir. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak, zam farkı ise şubat ayında maaşlara yansıyacak. 

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliZamEk ZamKabine
    Haberler > Ekonomi > Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Masada yüzde 50'lik artış var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Borsa 3 aylık dirençte, bu seviyelere dikkat! - EkonomiBorsa 3 aylık dirençte, bu seviyelere dikkat!Davos zirvesi başladı: Gündem yapay zeka ve ekonomik güven - EkonomiDavos zirvesi başladı: Gündem yapay zeka ve ekonomik güvenAraç sahipleri dikkat! Petrol fiyatları alevlendi, o tarihte 30 dolar birden zam gelecek (15 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - EkonomiAraç sahipleri dikkat! Petrol fiyatları alevlendi, o tarihte 30 dolar birden zam gelecek (15 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları)e-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem! Artık oradan da şifre alınabilecek - Ekonomie-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem! Artık oradan da şifre alınabilecekSSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara çifte zam geliyor, tarih verildi… - EkonomiSSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara çifte zam geliyor, tarih verildi…Bütçe bir ayda 842.5 milyar TL açık verdi! 21 yılın zirvesi - EkonomiBütçe bir ayda 842.5 milyar TL açık verdi! 21 yılın zirvesiAlman devinden Merkez Bankası için faiz tahmini! 'Kolay olmayacak' - EkonomiAlman devinden Merkez Bankası için faiz tahmini! 'Kolay olmayacak'TÜİK açıkladı, ücretli çalışan sayısında dikkat çeken artış - EkonomiTÜİK açıkladı, ücretli çalışan sayısında dikkat çeken artış8 ayda 2,5 milyon araç geçti! 'CHP'li giren AK Partili çıkar' - Ekonomi8 ayda 2,5 milyon araç geçti! 'CHP'li giren AK Partili çıkar'Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artış yapıldı - EkonomiSosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artış yapıldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...