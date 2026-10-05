Emekliye yeni destek paketi! 3 teklif Meclis'in gündeminde

AYLIK BAĞLAMA ORANI

"Damlaya damlaya göl olur, adil oranla yüzler güler." Ülkemizde sayıları 17 milyonu aşan emekli kitlesi bulunmaktadır. Ancak 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi, emekli maaşlarının kademeli olarak erimesine yol açmıştır.

Mevcut sistemde her 360 günlük prim için Aylık Bağlama Oranı (ABO) %2 olarak uygulanmaktadır. Bu hesapla 25 yıl tam çalışan bir emektar, prime esas kazancının ancak %50'sini maaş olarak alabilmektedir.

Meclise sunulan 3'üncü kanun teklifi tam da bu noktaya parmak basmaktadır:

ABO Artışı: Her 360 gün için uygulanan %2'lik oran %3 'e çıkarılacaktır.

Her 360 gün için uygulanan %2'lik oran 'e çıkarılacaktır. Maaş Skalası: 25 yıl çalışan bir emektarın maaş bağlama oranı %50'den %75 seviyesine yükselecektir.

25 yıl çalışan bir emektarın maaş bağlama oranı %50'den seviyesine yükselecektir. Geçmişe Dönük Güncelleme: Eklenecek geçici madde ile, kanun öncesinde bağlanan maaşlar da bu yeni oranla güncellenerek hak kayıpları telefi edilecektir.

Bu adım, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen emeklimize doğrudan nakit desteği ve kalıcı gelir artışı demektir.