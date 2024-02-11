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    • En değerli et kuzu ciğeri! Fenomenler etkili oldu, fiyatlar iki kat arttı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    En değerli et kuzu ciğeri! Fenomenler etkili oldu, fiyatlar iki kat arttı
    Kırmızı Et, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sakatat fiyatları geçen yıla göre iki kat arttı. Kilosu 650 liradan satılan kuzu ciğeri, 625 TL olan pirzola ile 610 liralık antrikotu geride bıraktı. Üstelik talep de düşmedi. Fiyat artışlarında ise karkas et ithalatı rol oynadı. Sosyal medyanın da ilgiyi artırdığı sakatat ürünü satan işletme sayıları rekor kırdı.

    KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Eski dönemlerde tüketilmeyen sakatat ürünleri şimdilerde et fiyatlarını geçti. İç piyasada hayvan kesiminin azalması, içi boşaltılmış şekilde ithal edilen karkas etlerin piyasaya girmesi ve sakatatların hayvanlardan sayılı çıkması, ürünlerin talep ve fiyatlarını uçurdu. Talep artışında sosyal medya da etkili oldu. Yemek paylaşımlarında şırdan, mumbar, ciğer, böbrek ve dil gibi lezzetlerin arttığı görüldü.

    Kuzu ciğerinin kilosu 650 lirayı geçerek, en değerli et olarak bilinen pirzola (kilogramı 625 TL) ve antrikotu (kilogramı 610 TL) ilk defa solladı. Dana ciğeri bile 450 liralık fiyatıyla dana kuşbaşı (kilogramı 390-430 TL) ve kıymayı (kilogram 400-430 TL) geride bıraktı. Öte yandan kuzu yüreğinin kilogram fiyatı 350 liraya kuzu böbrek 380 liraya, dana dil kilogram fiyatı ise 440 liraya kadar yükseldi. İşkembe fiyatları da 180-200 lirayı gördü.

    FİYATLAR İKİ KAT ARTTI

    Yaşanan fiyat artışlarına rağmen sakatat tüketimi Türkiye’de hızla artıyor. Kasap Ali Rıza Ünal “İç piyasada hayvan kesimi ciddi anlamda azaldı. Kesimhanelerde ağırlıklı dana kesilirken, kuzu bulmak oldukça güç. Sakatat tarafında da değerli olan, satılan küçükbaşın organları… Bu nedenle fiyatlar arttı. Gelen ithal hayvanlar zaten içi boşaltılmış karkaslar, bu nedenle sakatat ithalatımız yok denecek kadar az. Bugün toptancılarda bile kuzu ciğeri bulmak altın bulmak gibi. Fiyatları geçen yıla göre iki kat arttı. Bütün bunlara rağmen ürünlere talep var” dedi.

    FENOMENLER ETKİLİ OLDU

    Hastalıklara iyi gelmesi ile bilinen sakatat yemeklerinin kış aylarında fazlaca tüketildiğini söyleyen Ünal “En büyük sebeplerden biri kışın sağlığa, vücudun bağışıklık sistemine fayda sağlaması ve sosyal medya… Birçok gurme veya yemek paylaşımı yapan fenomen sakatat ürünleri paylaşır oldu. Toplumunun tüketim listesine hızla girdi. Birçok et işletmesi artık market raflarına sakatat çıkarmaya başladı” diye konuştu.

    RESTORANLARI ARTIYOR

    Sakatat yemekleri yapan işletme sayısında da ciddi artış yaşanıyor. İstanbul Esenyurt’ta kebap salonu işleten Mehmet Özcan “On yıldır esnafız, son beş yıldır kebaptan çok sakatat satıyoruz. Ciğer, böbrek ve yürek gibi ürünlere talep var. Ayrıca şırdan ve mumbar dolması iyi gidiyor. Fiyatlarda da artış var. Ciğer dürüm geçen sene 80 lira iken bugün 150 liraya kadar çıktı” açıklamasında bulundu. Sakatat yemeklerinde en önemli konunun temizlik olduğunu söyleyen Özcan “Bu ürünler her yerde yenilmez, çok iyi temizlenmesi gerek. Temizliğinden emin olmadığınız yerde yemek yemeyin” uyarısı yaptı.

    ET VE SAKATAT FİYATLARI

    Kuzu ciğeri KG    650 TL
    Pirzola KG    625 TL
    Antrikot KG    610 TL
    Dana ciğeri KG    450 TL
    Dana kuşbaşı KG    390-430 TL
    Kıyma KG    400-430 TL
    Kuzu yüreği KG    350 TL
    Kuzu böbrek KG    380 TL
    Dana dil KG    440 TL
    İşkembe KG    180-200 TL

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kırmızı EtZam
    Haberler > Ekonomi > En değerli et kuzu ciğeri! Fenomenler etkili oldu, fiyatlar iki kat arttı
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