En düşük emekli maaşı 15 bin TL mi olacak, ne kadar olacak? Memur emeklisi maaşı 2024'te ne kadar, kaç TL olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş hesapladı

13 Aralık 2023 15:16 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:40

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Son 5 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından gelecek sene 2024’te en düşük emekli maaşı için hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, en düşük memur emeklisi maaşı 2024 yılında ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TRT Haber’de yer alan habere göre, Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli memur maaşına ilişkin şunları kaydetti:

"Enflasyon farkı söz konusu. Ayrıca yüzde 15'lik bir zam da göz önünde bulundurulduğu zaman dolayısıyla kümülatif olarak yıl sonu itibarıyla yüzde 50'ye yakın bir zam öngörülmektedir.

Halihazırda en düşük emekli maaşı 9 bin 876 lira. Sadece yüzde 50 oranında zam yapılsa bile en düşük emekli memur aylığı 14 bin 815 liraya varacaktır."

SON 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayında açıkladığı enflasyon rakamlarına göre verilere göre maaşlara yapılacak zam için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09, Eylül ayında yüzde 4,75, Ekim ayında yüzde 3,43, Kasım ayında ise 3,28 oldu.

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı yüzde 33,64 oldu. Verilere göre 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,64, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 44,89 oldu.

MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası tarafından yıl sonu en düşük enflasyon oranı beklentisi yüzde 65, en yüksek enflasyon oranını ise yüzde 68 olarak açıklandı. Bu oranla Orta Vadeli Programda yer alan oranı yakalanmış oldu. Yüzde 65’lik oranın gerçekleşmesi ön görüldüğünde, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,76 oranında, Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49,45 oranında artış olacak.

Merkez Bankası’nın en yüksek tahmini olan yüzde 68 oranındaki enflasyonun gerçekleşmesi halinde ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40,28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 50'yi aşan zam yapılacak.

En düşük memur maaşı evli ve 2 çocuklu bir çalışan için 22 bin 17 liradan 33 bin 351 liraya en düşük memur emeklisi maaşı da 9 bin 876 liradan 14 bin 960 liraya yükselecek.

Emekli aylıklarında yeni bir düzenleme yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması ön görülüyor. En düşük emekli aylıklarının bu doğrultuda 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

Asgari ücrete ise 15 bin TL ila 17.100 TL arasında zam yapılması bekleniyor.