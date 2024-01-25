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    • - Güncelleme Tarihi:

    En düşük emekli maaşı bin 10 bin lira oldu!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milyonlarca SSK, Bağkur ve tarım emeklisinin beklediği emekliye ek zam müjdesini dün Bakan Vedat Işıkhan duyurmuş, emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıklamıştı. Düzenleme TBMM'de de kabul edildi. Böylece en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi.

    En düşük emekli maaşı bin 10 bin lira oldu!
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TBMM Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilave artış öngören İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

    Genel Kurul'da en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili düzenleme oylanarak Meclis’ten geçti.

    ERDOĞAN DUYURMUŞTU

    Geçtiğimiz hafta kabine toplantısın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz" dedi. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emekli ZammıTbmm
    Haberler > Ekonomi > En düşük emekli maaşı bin 10 bin lira oldu!
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