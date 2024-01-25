En düşük emekli maaşı bin 10 bin lira oldu!

25 Ocak 2024 00:09 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 00:45

TBMM Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilave artış öngören İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Genel Kurul'da en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili düzenleme oylanarak Meclis’ten geçti.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz hafta kabine toplantısın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.