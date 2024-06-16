En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli zammı için bu rakam ilk kez konuşuluyor

Emekliler temmuz ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların maaşında refah artışı yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'dan emekli zammıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bayram en düşük emekli maaşının yüzde 50 zamla 15 bin TL yapılmasını beklediğini söyledi.

Emekliler temmuz ayını iple çekiyor. Milyonlarca emeklinin maaş zammı için enflasyon kritik öneme sahip.

EMEKLİNİN YÜZDE 22,72'LİK ZAMMI GARANTİ

Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, martta yüzde 3,16, nisanda yüzde 3,18, mayısta ise yüzde 3,37 geldi. Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Buna göre emekliler şimdiden yüzde 22,72 oranında zammı garantiledi. Kesin oran ise haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

YÜZDE 50 ZAM BEKLENTİSİ

Emekliler refah artışı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmezken, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'dan konu hakkında bir değerlendirme geldi. Bayram en düşük emekli maaşına yüzde 50 zam beklediğini söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milliyet'e konuşan Bayram şu ifadeleri kullandı: Aslında her dönem için kök maaşlara bir düzenleme bekleniyor. En düşük emekli maaşı ve kök maaş tartışması yapılıyor. Bunun son bulması adına en düşük emekli maaşı kök maaşa sabitlenirse hem asgari ücretle aradaki makas kapanmış olur, hem de bu tartışmaları yaşamamış oluruz.

En düşük emekli maaşı için benim tahminim yüzde 50 artışla 15 bin TL civarıdır. Ancak yapılacak oransal zam yüzde 25’ler civarında olacaktır.

KÖK MAAŞ EN DÜŞÜK MAAŞA EŞİTLENİR Mİ?

Bunun yapılması lazım. Hedeflenen enflasyona göre bir maaş zammı yapılması düşünülüyor. Eğer hedeflenen enflasyona göre yapılacaksa bu enflasyon beklentilerini çıpalar. Kişiler ne kadar maaş alacaklarını bilirlerse yarının ihtiyacını bugünden almazlar. Bununla birlikte enflasyon daha fazla artmaz.”