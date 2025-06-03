Enflasyon beklentinin altında geldi! Merkez Bankası haziranda faiz indirecek mi?

Enflasyonun mayısta %1,53 ile beklentinin altında gerçekleşmesinin ardından BİST 100 endeksi güne %2’nin üzerine primle başladı. Bankacılık endeksinde yükseliş ilk işlemlerde %4’ü bulurken, dikkatler 19 Haziran’daki Merkez Bankası PPK toplantısına çevrildi. TCMB’nin, döviz rezervlerinde artışın devam etmesi ve piyasada döviz talebinin azalması halinde, faiz indirimi bekleniyor. BİST 100’de 9.250 ilk direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu. Aylık enflasyon ise %1,53 artış kaydetti. Piyasalarda, aylık enflasyonun %2,1 olabileceği tahmin ediliyordu. Gelen sonuçlar, enflasyonda beklentinin altında bir gerçekleşmeye işaret etti.

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BORSADA SERT YÜKSELİŞ

Pozitif enflasyon rakamları piyasada da olumlu karşılandı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi güne %2 primle başladı ve 9.200’ün üzerine çıktı. Bankacılık Endeksinde yükseliş %4 seviyesine ulaştı. Analistler, BİST 100 endeksinde ilk direncin 9.250 seviyesinde bulunduğunu belirterek, “Gelecek dönemde bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık halinde, yükselişin ivme kazanması beklenebilir” diyor.

TCMB FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Bu arada beklenti altında gelen enflasyonun ardından dikkatle 19 Haziran’daki TCMB faiz kararına çevrildi. Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy, “Enflasyon rakamları pozitif bir sürpriz yaptı. Bununla birlikte TCMB’nin döviz pozisyonu ve piyasadaki döviz talebi de önemli. 19 Haziran’a kadar TCMB’nin döviz rezervlerinde ciddi artış ve yatırımcıların döviz talebinde de azalma yaşlanırsa, faiz indirimi gelebilir” diye konuştu.

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TL’DE YÜKSEK REEL GETİRİ

Analistler, turizm kaynaklı döviz girişinin artacağı yaz mevsiminin de geldiğini ve döviz arzı konusunda rahat bir döneme girildiğini belirterek, “Öte yandan %1,53’lük enflasyon rakamı, aylık mevduat ve para piyasası fonlarının getirisinin %3 ve üzerinde olduğu bir dönemde, TL’de ciddi anlamda bir reel getiriye işaret ediyor. Bu anlamda da faiz indirimi için bir miktar alan oluştu diyebiliriz” şeklinde konuşuyor.

PİYASADA SON RAKAMLAR

Bu arada enflasyon verisinin ardından kurlara bakıldığında; dolar 37,17 TL ve avro da 44,77 TL’ye yakın stabil görünümünü koruyor.

Spot piyasada gram altın fiyatı, ons tarafında yaşanan değer kaybının da etkisiyle %0,85 geriledi ve 4.225 TL’ye çekildi. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı 4.215 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 6.870 TL’den gerçekleşiyor.