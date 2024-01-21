Enflasyona, dolara, altına fark attı! Fenerbahçe borsada da yatırımcısını sevindirdi

21 Ocak 2024 10:35 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 10:36

Süper Lig’de bu hafta sonu 21. Hafta maçları oynanırken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor. Geride kalan 20 haftayı 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile geçen Fenerbahçe, 53 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile, 51 puanda bulunuyor ve yakın takibini sürdürüyor.

Fenerbahçe bugün Samsunspor’u konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

FENER HİSSESİNDEN %77 GETİRİ

Bu arada hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören 4 büyük spor kulübünün borsa performansı da dikkat çekici. Lider Fenerbahçe, borsa performansıyla da yatırımcılarını güldürdü ve son kapanışını 127,00’den gerçekleştirerek, 6 aylık süreçte %77,13 prim yaptı. Aynı süreçte 142,10 ile en yüksek seviyesini gören FENER hissesi; yatırımcısına sağladığı getiri ile altın, dolar, BİST100 endeks performansı ve enflasyona karşı da ciddi fark atmış oldu. Bu arada 6 ayda yüzde 77’lik getiri, bugünkü oranlarla yaklaşık 20 aylık mevduat getirisine de işaret etti.

GSRAY HİSSESİ NE DURUMDA?

Ligde ikinci sırada yer almasına rağmen Galatasaray hisseleri, son 6 aylık süreçte %0,16 getiri ile âdeta yerinde saydı. Son kapanışını 6,22 seviyesinden gerçekleştiren GSRAY hissesi, söz konusu süreçte en yüksek 9,58 seviyesini test etti.

BJKAS BORSADA ÇOK FARKLI

Ligde bu yıl ezeli rakiplerine göre kötü bir sezon geçiren ve son olarak Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos’u takımın başına getiren Beşiktaş ise, borsada çok başka performans göstererek yatırımcısını sevindirdi. Dün Pendikspor’a 4-0 mağlup olan Beşiktaş’ın hissesi, son 6 aylık süreçte %60,79 getiri ile öne çıktı. 19 Ocak’ta 44,70 seviyesinden son kapanışını yapan BJKAS hissesi, kasım ayında en yüksek 58,50 noktasını görmüştü.

TSPOR DEĞER KAYBETTİ

Trabzonspor hisseleri ise son 6 aylık süreçte %10,73 değer kaybetti. Son kapanışını 2,58’den gerçekleştiren TSPOR, ekim ayında en yüksek 4,27 seviyesini görmüştü.

KULÜP DEĞERLERİNDE SON DURUM

Spor kulüplerinin Borsa İstanbul’daki son kapanışları referans alınarak yapılan hesaplamalara göre piyasa değerleri ise şu şekilde oluştu: