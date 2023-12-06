Erdoğan enflasyon için tarih verdi: Çok hızlı bir şekilde düşecek

6 Aralık 2023 13:01 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 13:12

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gerçekleştirdiği ziyaretten dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı. Filistin başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda kalıcı düşüş için tarih verdi.

Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili denetim ve cezaların hızla sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların sonuç getirdiğini ve gayrümenkul, otomotiv gibi sektörlerde ciddi fiyat düşüşlerinin yaşandığını söyledi. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı indirim çağrısına 100 bine yakın katılım olduğunu belirten Erdoğan, "Enflasyonu dizginleyerek dezenflasyon sürecini başlattık" dedi.

Yıllık enflasyonda düşüş için tarih veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

FIRSATÇILIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Fırsatçılıkla mücadele, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele noktasında denetim ve cezai uygulama görevlerimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de ilgili kurumlarımız enflasyonla mücadele programına uygun biçimde koordineli çalışıyor. Bir yandan da arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor.

GAYRİMENKUL VE OTOMOTİVDE FİYATLAR DÜŞTÜ

Piyasada yokluk oluşmaması buna bağlı olarak da fahiş fiyat artışları oluşmaması noktasında ciddi tedbirler aldık ve 6 aydan bu yana piyasada hiçbir mal sıkıntısı yaşanmadı. Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen sektörlerin üzerine bakanlıklarımız hızlı ve organize bir şekilde gidiyor.

Gayrimenkulde otomotivde ciddi fiyat düşüşleri oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle fiyat indirim kampanyası çağrımız da etkili oldu. 100 bin’e yakın işletme bu noktada katılım gösterdi.

DEZENFASYON SÜRECİ BAŞLADI

Esasında biz enflasyonu dizginleyerek, beklentileri yöneterek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlatmış durumdayız. Bazı ürünler bazında farklı mecralarda farklı fiyatlar olabiliyor. Bunu tamamen kontrol etmek, yönetmek, idari kararlarda pek olası değil. Onun yerine bizim için önemli olan genel anlamda ekonominin tamamına hakim fiyat seviyesindeki artışların yavaşlamasıdır. Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü.

ENFLASYONUN ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLECEK

Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek.