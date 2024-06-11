Erken alım yapmak isteyen bayiye koşuyor! Çinli markalarda '8 temmuz' trafiği

8 Temmuz’dan sonra yüzde 40 vergi artışına maruz kalacak olan Çinli markaların bayilerinde yoğunluk yaşanıyor. Zamlı tarife sonrası araç fiyatlarının 300 bin lira ile 700 bin lira arasında artması bekleniyor. Bu sebeple aracı erken alıp kâr etmek isteyenler bayilere koşuyor. Ancak bayilerde hemen teslim araç bulmak zor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi getirileceğini açıkladı. Buna göre Türkiye pazarındaki payını yüzde 10’a taşıyan Çinli otomobil markalarının vergisi 8 Temmuz’dan itibaren yüzde 10’dan yüzde 50’ye çıkacak. Buna KDV ve ÖTV de eklenince modeline göre değişmekle birlikte Çin menşeli otomobillerin fiyatlarında ortalama 500 bin TL’yi bulan zamların gelmesi bekleniyor.

Bu karar araç almak ya da kısa sürede kâr etmek isteyenleri harekete geçirdi. Haberin duyulması sonrası Çinli markaların bayilerinde âdeta telefonlar kilitledi. Birçok kişi ek vergi gelmeden araç almak için bayilere koştu. Araç teslimatlarının 1 ayı bulduğu, bu nedenle Çinli otomobillerin karaborsaya düştüğü ifade edildi. Ancak bugünden yarına araçlara ulaşmak pek mümkün değil. Fiyatları artan Çinli markalara da talebin ne olacağı muamma...

Öte yandan araç alımı için kaporasını yatırıp sırasını bekleyenlerin de zamlı tarifeden ödeme yapacağı belirtiliyor. Bu da birçok müşterinin alımlarını geri çekmesi anlamına geliyor. Bu konuyla ilgili de bayiler ile müşteriler arasında sorunlar yaşanmaya başladı.

ERKEN ALMAK İSTEYEN ÇOK

Telefonla ulaştığımız bir bayi yetkilisi “En düşük modele 300 bin en yüksek modele 700 bin lira arasında zam gelecek. 8 Temmuz’dan sonra fiyatların artacak olması satışları olumsuz etkileyecek. Ancak şimdi almak isteyenler ellerini çabuk tutuyor. Bugün araç alan 1 ay sonra minimum 100-200 bin lira kâr ile satabilir. Araç kontak çevirip ikinci ele düşse bile yine de ciddi kârlar elde edilebilir. Bu da yatırım yapmak isteyen ya da araba almak isteyenleri harekete geçirdi. Telefonlarımız susmuyor. Ancak sorun şu ki, bugünden yarına teslim edecek araba yok. Bazı bayilerin ellerinde var, onların satışı da kendi inisiyatiflerinde” diye konuştu.

GALERİLER TOPLU ALIM İSTİYOR

En çok alım yapmak isteyenlerin galeriler olduğunu söyleyen yetkili “Özellikle toplu alım talepleri geliyor. “Elinizde ne kadar stok varsa alalım” teklifleri var. Bugün 10 tane aracı bir anda bayiden çeken bir galerinin araç başı 300 bin lira kâr etse, 2 ayda 3 milyon TL kazanması anlamına geliyor” dedi.

İKİNCİ ELİ DE ARTABİLİR

Çinli markalara gelen vergi artışı sonrası fiyatların artmasının ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor. Bugün 1 milyon 300 bin liralık bir sıfır Çinli modelin ikini el fiyatı 1 milyon lira civarında seyrediyor. Bu aracın fiyatının 1 milyon 800 bin liraya çıkması ile ikinci el fiyatlarının da yüzde 30 artması anlamına geliyor. Ancak Çinli markalara olan talebin araçların ucuz oluşundan kaynaklandığı düşünülürse, fiyatların artması sonrası alım talebinde de düşüş olacağı ifade ediliyor.

KAPORA ÖDEYİP SIRA BEKLEYEN NE OLACAK?

Yaşanan vergi artışında bir sorun da kaporasını ödeyip alım sırasını bekleyen müşteriler… Bayileri arayarak “aracımı zamlı mı alacağım?” sorusunu soran yüzlerce müşteri olduğu ifade ediliyor. Aldığımız bilgiye göre kapora verilse dahi, şayet araç 8 Temmuz’dan sonra teslim edilecekse sırasını bekleyen müşteriler zamlı tarife üzerinden alım yapabilecek. Bu da müşteriler ile bayileri karşı karşıya getirmiş durumda. Bazı müşterilerin alımdan vazgeçtiği da söylentiler arasında…