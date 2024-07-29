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Haberler > Ekonomi > Erzincan'da cevizin tanesi 2 TL'den satılıyor! Buğday Meydan’ında kilosu 500 TL ceviz tane tane satılıyor

Erzincan'da cevizin tanesi 2 TL'den satılıyor! Buğday Meydan’ında kilosu 500 TL ceviz tane tane satılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzincan&#039;da cevizin tanesi 2 TL&#039;den satılıyor! Buğday Meydan’ında kilosu 500 TL ceviz tane tane satılıyor

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kilosu 500 TL olan ceviz, Erzincan'da tanesi 2 TL'den satılıyor.

Besin değeri, besleyici özelliği, lezzeti ve tadı sayesinde popüler gıda ürünü olan cevizin, Erzincan’da pazarlarda yüksek fiyatı nedeniyle tane olarak satılması görenleri şaşırtıyor.

Erzincan'da cevizin tanesi 2 TL'den satılıyor! Buğday Meydan’ında kilosu 500 TL ceviz tane tane satılıyor - 1. Resim

ALICI BULAMADI TANE TANE SATIYOR

Erzincan Buğday Meydan’ında köyünden getirdiği cevizleri satmaya çalışan vatandaş, kilosu 500 TL olan cevizin alıcı bulmaması üzerine tanesinin 2 TL’den satmaya başladı.

Pazarda dolaşan vatandaşlar Erzincan cevizinin meşhur olduğunu özellikle Kemah cevizini aradıklarını söylediler. Tane olarak satılmasına şaşırdıklarını da ifade eden vatandaşlar, “Zaten kilo ile satılıyor fiyat yüksek olduğu için az alınıyor. Satıcıda az alındığı için tek fiyat tarifesi koymuş gerçekten şaşırdık” dediler.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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