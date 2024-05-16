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Esnafa ‘değişken’ şok! Kefalet kredi faizinde %100’e varan artış

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Esnafa ‘değişken’ şok! Kefalet kredi faizinde %100’e varan artış
Esnaf, Faiz Artışı, Teskomb, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, esnaf kefalet kredilerinde faiz oranlarının yüzde 100’e varan oranlarda artırıldığını duyurdu. Bu faiz artışından, daha önce çekilen ve ödemesi devam eden esnaf kredileri de etkilenecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ -  Söz konusu faiz artışı kararının ardından esnafa, “Kooperatifimizden kullanmış olduğunuz değişken faizli işletme kredisinin faiz oranı, Halk Bankası tarafından değiştirilmiştir. Kredileriniz, yeni faiz oranı üzerinden tahsil edilecektir” şeklinde SMS’ler gönderildi.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Faiz artışı kararı, esnaf tarafından büyük tepki çekerken, bazı illerdeki esnaf odaları başkanlarının Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB), bankaya yazı göndermek üzere hazırlık yaptığı ve karara itiraz edecekleri ifade edildi.

"FEVERAN EDECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Aynı zamanda AK Parti Yozgat Milletvekili de olan TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül ise gazetemize yaptığı açıklamada, faizlerin bir yıldır artırılmadığı için artırıldığını ve bu artışın da cüzi bir miktarda tutulduğunu söyledi. Akgül “Piyasa faizleri, yüzde 58’lere kadar çıktı. Banka, bir senedir bu artışları yansıtmak istiyordu fakat bu zamana kadar yansıtılmadı. Esnafın kullandığı kredi faizinin faizler arttığında artması gerekiyordu, indiğinde de inmesi gerekiyordu. Bugüne kadar faizler defalarca arttı ama hiç esnafa yansıtılmadı. Yüzde 7,5 faiz, yüzde 17 oldu; yüzde 30 veya yüzde 60 olmadı. Sadece cüzi bir miktar artmış oldu. Şu anda krediler durmuş vaziyette. Bu yapılamazsa kredi kullanılamayacak ki, bu daha kötü. Bununla beraber krediler açılmış oldu. Feveran edecek bir şey değil, öyle bir şey olsa önce ben karşı çıkarım. Merkez Bankası, faizleri düşürmeye başlarsa da faizler düşecek” diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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