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Esnaftan ilginç yöntem! Bozuk para sıkıntısını dükkanın camına astığı ilanla çözdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Müşterilerine verecek bozuk para bulamayan Yozgat'ta bir fırıncı, ilginç bir yönteme imza attı. Dükkanının camına ilan asan esnaf, 100 lira bozuk para getirene 110 lira vereceğini söyledi. Sorunu böyle çözen esnaf, "Bozuk para için çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

Yerköy ilçesinde müşterilerine bozuk para üstü verecek madeni para bulamayan fırıncı, bulduğu yöntemle dikkat çekti. İlçede fırın işleten Mehmet Işık, müşterilerinin büyük kısmının kağıt para kullanmasıyla, bozuk para sıkıntısı yaşamaya başlayınca harekete geçti.

10 LİRA FAZLA VERİYOR 

Dükkanının camına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 110 lira vereceğini yazdı. Fırıncı Işık'ın bu düşüncesinden ardından vatandaşlar da yazıdan sonra fırına bozuk para getirmeye başladı.

Esnaftan ilginç yöntem! Bozuk para sıkıntısını dükkanın camına astığı ilanla çözdü - 1. Resim

"ÇOK SIKINTI YAŞIYORUZ" 

Piyasada ciddi boyutta bozuk para sıkıntısı yaşandığını söyleyen fırıncı Mehmet Işık, “Biz ilçede kampanya başlattık. 100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz bozuk para konusunda. Ekmeklerin küsuratlı olması bizi sıkıntıya sokuyor, 8 liraya ekmek satılıyor. Her getiren kağıt para getiriyor, kimse bozuk para getirmiyor. Vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz, evlerindeki bozuk paraları getirsinler, değerlendirelim. Bozuk para yönünde esnaf olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

Esnaftan ilginç yöntem! Bozuk para sıkıntısını dükkanın camına astığı ilanla çözdü - 2. Resim

"YÖNTEMİ BU ŞEKİLDE BULDUK" 

Fırıncı Işık, vatandaşların kampanyaya ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, “Bu kampanya ile bozuk para sıkıntımızı da çözmüş oluyoruz. Yöntemi bu şekilde bulduk, 100 lira getirene 110 lira veriyoruz. Herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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