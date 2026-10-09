Ete bir milyar liralık yatırım! Migros’tan hayvancılığa stratejik hamle

Aydın’da 10 bin büyükbaş kapasiteli damızlık çiftlik devreye girdi. Angus ve Hereford anaçlardan ilk etapta 600 buzağı elde edilirken, yıllık 5 bin buzağı üretimiyle yerli besilik hayvan varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Türkiye’de kırmızı et arz güvenliğini güçlendirmek ve et ırkı damızlık varlığını artırmak amacıyla perakende sektöründen stratejik bir yatırım geldi. Migros, Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 10 bin büyükbaş kapasitesine ulaşabilecek damızlık hayvan çiftliği kurdu. 9 milyon avro değerindeki tesiste ilk etapta getirilen 3 bin 600 Angus ve Hereford cinsi anaç sığırdan 600 buzağı elde edildi. Toplam 140 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren çiftlikte gebe hayvan sayısının artırılmasıyla yıllık 5 bin buzağı üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Tesiste 14 ahır, 12 bin ton kapasiteli silaj depolama alanı, 5 bin metrekarelik kaba yem deposu ve 4 bin ton kapasiteli yer altı sıvı gübre tahliye merkezi bulunuyor. Hayvanların gelişim ve ihtiyaçlarına uygun yemler tam otomasyonlu sistemlerle hazırlanırken, veteriner hekim, zooteknist ve ziraat mühendislerinden oluşan ekip tarafından genetik ıslah ve yetiştiricilik süreçleri takip ediliyor. Çiftlikte yaklaşık 1 milyar TL değerinde hayvan ve yem stoğu bulunuyor.

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YEMDE YERLİ ÜRETİCİ DESTEĞİ

Çiftliğin yem ihtiyacında kullanılan sezonluk bitkiler bölgedeki çiftçilerden temin edilerek yerel üreticilere düzenli pazar oluşturuluyor. Meyve suyu üreticilerinden alınan meyve posaları da yem üretiminde değerlendirilerek döngüsel ekonomiye katkı sağlanıyor. Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, yılda 40 bin ton dana ve kuzu etini müşterilerle buluşturduklarını belirterek, yılda yaklaşık 600 bin küçükbaş ve 100 bin büyükbaş hayvan tedarik ettiklerini söyledi. Baydur, damızlık çiftliğiyle mevcut üretim yapısına, et ırkı hayvanların Türkiye’de çoğaltılmasını ve yeni anaçların burada yetiştirilmesini hedefleyen uzun vadeli bir model eklediklerini ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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