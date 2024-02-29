Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Konut kredisiyle ilgili yeni karar! Riskli yapı sahiplerine kolaylık sağlanacak

    Konut kredisiyle ilgili yeni karar! Riskli yapı sahiplerine kolaylık sağlanacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Konut kredisiyle ilgili yeni karar! Riskli yapı sahiplerine kolaylık sağlanacak
    Konut Kredisi, BDDK, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredisinde riskli yapı sahipleri için kredi sınırı muafiyeti getirdi. Riskli yapı nedeniyle yıkılan veya hakkında yıkım kararı verilen konutlar, konut malikliği nedeniyle değerlendirmeye alınmayacak.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulamasında değişikliğe gitti. BDDK tarafından açıklanan karar konut kredisi alacak vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

    BDDK'DAN AÇIKLAMA

    Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konut Kredilerine İlişkin 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 sayılı Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Kurul Kararı"na ilişkin şu ifadelere yer verildi:

    "24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulaması ile 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen yüksek risk ağırlığı uygulanmasında yapılacak konut malikliği durumu değerlendirmesinde, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu tek bir konutun bulunması ve bu konutun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, söz konusu konutun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmamasına karar verilmiştir."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çin'den ABD'ye ters köşe! Apple’dan bekliyorduk iCar Chery’den geldi… - EkonomiApple’dan bekliyorduk iCar Chery’den geldi…Borsada 'tech mania' rallisi! Dünyanın gözü burada - EkonomiBorsada 'tech mania' rallisi!Murat Kurum'un son vaadi ilk işini kuracak gençlere: 100 bin TL destek vereceğiz - EkonomiMurat Kurum'un son vaadi ilk işini kuracak gençlereBağKur ve SSK'lıların prim günleri eşitlenecek mi? Milyonlara 5 yıl erken emeklilik imkanı - EkonomiMilyonlara 5 yıl erken emeklilik imkanı geliyor!Dev şirket resmen duyurdu! Yüzlerce kişi işsiz kalacak - EkonomiYüzlerce kişi işsiz kalacakNakliye fiyatları vatandaşı 'taşınmaktan' vazgeçirdi! Ücretler fahiş kiralarla yarışıyor - EkonomiÜcretler fahiş kiralarla yarışıyorÇukurova kesenin ağzını açtı! En düşük maaş 47 bin lira - EkonomiÇukurova kesenin ağzını açtı! En düşük maaş 47 bin lira
    Sonraki Haber Yükleniyor...