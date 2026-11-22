Satılık ve kiralık konutları göstermek için bazı emlakçıların vatandaşlardan 2 bin ila 5 bin TL arasında ücret talep ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar, ev gösterme karşılığında para alınmasının mevzuata aykırı olduğunu belirterek tüketicileri uyardı. Yer gösterme belgesine imza atılması da tek başına ödeme yükümlülüğü doğurmuyor.

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Ev kiralamak veya satın almak isteyen vatandaşlardan konut gösterme karşılığında 2 bin ila 5 bin TL arasında ücret talep edildiğine ilişkin şikâyetler gündeme geldi. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, emlak işletmelerinin yalnızca ev göstermek için ücret isteyemeyeceğini belirterek tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'e göre, satılık veya kiralık bir konutun gösterilmesi karşılığında herhangi bir bedel alınamıyor.

Uzmanlar, yer gösterme hizmeti ile satış veya kiralama işlemi sonucunda doğan aracılık hizmet bedelinin birbirinden farklı olduğunu vurguluyor.

EMLAKÇILAR EV GÖSTERMEK İÇİN ÜCRET ALABİLİR Mİ?

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, mevzuatın bu konuda açık olduğunu söyledi.

Akdoğan, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 19. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez. Dolayısıyla yalnızca bir daireyi gezdirmek için 'yer gösterme' veya 'ev gezdirme' adı altında ücret istenemez" dedi.

Ev kiralayacak veya satın alacaklar dikkat! Emlakçıların istediği 5 bin TL'lik ücret yasa dışı

YER GÖSTERME BELGESİNE İMZA ATANLAR DİKKAT

Emlak işletmelerinin müşterilere imzalattığı taşınmaz gösterme belgesinin, ücret ödeme zorunluluğu anlamına gelmediğini belirten Akdoğan, bu belgenin yalnızca hangi taşınmazın, kime ve ne zaman gösterildiğini kayıt altına aldığını ifade etti.

Akdoğan, belgenin imzalanmasının tek başına yer gösterme ücreti ödeme yükümlülüğü doğurmadığını vurguladı.

Aracılık hizmet bedelinin ise ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

5 BİN TL'YE KADAR ÜCRET İSTENİYOR

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin de bazı emlak işletmelerinin konut göstermek için önceden ücret, kapora veya hizmet bedeli adı altında ödeme talep ettiğine ilişkin şikâyetlerin kamuoyuna yansıdığını söyledi.

Emlak danışmanlığının profesyonel bir hizmet olduğunu ancak bunun mevzuatta belirlenen kurallar çerçevesinde ücretlendirilebileceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Sadece taşınmazın gösterilmiş olması, ücret talep etmek için yeterli değildir. Vatandaşlardan konut gösterimi karşılığında ücret talep edilmesi halinde ödeme yapmamalarını, emlak işletmesinin taşınmaz ticareti yetki belgesini kontrol etmelerini ve bu tür talepleri belgeleyerek Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine şikayette bulunmalarını öneriyoruz."

Ev kiralayacak veya satın alacaklar dikkat! Emlakçıların istediği 5 bin TL'lik ücret yasa dışı

EMLAKÇILAR NEREYE ŞİKÂYET EDİLEBİLİR?

Uzmanlar, konut gösterimi karşılığında ücret talep edilen vatandaşların mesajları, ilanları ve işletmeye ilişkin bilgileri saklaması gerektiğini belirtiyor.

Tüketiciler, bu tür talepler karşısında Ticaret İl Müdürlüklerine veya CİMER üzerinden şikâyette bulunabiliyor.

Ayrıca emlak işletmelerinin bağlı olduğu meslek odalarına ve kayıtlı olmaları halinde ilgili ticaret odalarına da başvuru yapılabiliyor.

"KOMİSYON ANCAK SATIŞ VEYA KİRALAMA HALİNDE ALINABİLİR"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, emlak komisyonculuğu yetkisine sahip kişilerin yalnızca konutun satılması veya kiralanması halinde komisyon alabileceğini söyledi.

Küçük, "Ev satın alacak veya kiralayacak kişinin talep etmesi halinde evi göstermek, gezdirmek ve evle ilgili bilgileri eksiksiz şekilde vermek emlak komisyonculuğunun mesleki sorumluluğudur. Ev gösterme karşılığında ücret talep edilmesi yasal değildir" ifadelerini kullandı.

Ev kiralayacak veya satın alacaklar dikkat! Emlakçıların istediği 5 bin TL'lik ücret yasa dışı

SAHTE İLAN VE EKSİK BİLGİLENDİRME ŞİKÂYETLERİ DE ARTTI

TÜDER Genel Başkanı Küçük, son dönemde konutlara ilişkin eksik bilgilendirme şikâyetlerinde de artış yaşandığını belirtti.

Bazı ilanlarda asansörün çalışıp çalışmadığı ve binanın kentsel dönüşüme girip girmeyeceği gibi önemli bilgilerin paylaşılmadığını aktaran Küçük, kimi emlakçıların ise satılmış veya kiralanmış konutları hâlâ mevcutmuş gibi göstererek komisyon almaya çalıştığını söyledi.

Küçük, tüketicilerin bu tür durumlarda da ilgili kurumlara şikâyette bulunmaları gerektiğini vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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