Ev sahipleri kira zam sınırında esneme istiyor, 'Enflasyon oranında yapılsın'

Aldığı kira ile başka bir evde kiracı olan ya da kredi ödeyen ev sahipleri temmuz ayında ikinci yılını dolduracak olan ‘yüzde 25’lik kira zam sınırı’nda esneme talep ediyor. Ev sahipleri ‘en azından enflasyon oranında zam yapılabilsin’ görüşünde birleşiyor.

Hükûmetin 2021 yılında yüksek kira ücretlerini önüne geçmek amacıyla devreye aldığı ‘yüzde 25’lik zam sınırı’ meyvelerini verdi. O dönemden bugüne dek, kira fiyat artışı hızı yavaşladı. Önümüzdeki temmuz ayında kiraya getirilen yüzde 25’lik zam ikinci yılını dolduracak. Kiracılar bu durumdan memnun iken ev sahipleri aynı görüşte değil. Aldığı kira ile kredi ödeyen ya da başka bir evde kiracı olarak oturan yüz binlerce ev sahibi bulunuyor. Bu sebeple sektörde kira zam sınırının esnetilmesi talebi var. Görüştüğümüz ev sahipleri şu açıklamaları yapıyor: İki yıla yakındır yüzde 25 zam sınırı devam ediyor. Ancak bu durumdan mağdur olan insanlar var. Bu sebeple hükûmetimizden talebimiz temmuz ayında yüzde 25 zam sınırı şartında esneme yapması. En azından talebimiz enflasyon oranında artış miktarı.

DAVALAR DA AZALACAK

2024 yılı içinde ekonomide yaşanan toparlanma enflasyonu da aşağı çekeceği tahmin ediliyor. Yapılan anketlerde bu yıl içinde enflasyonun yüzde 42’lere gerilemesi bekleniyor. Bu durum hayat pahalılığında bir nebze olsun rahatlamaya sebep olacak. Bu yüzden kira zam sınırının kaldırılması ya da enflasyon oranında güncellenmesi ev sahipleri için de olumlu bir sonuç doğurabilir. Öte yandan Ara bulucu ve mahkemelerin de baktıkları yüz binlerce davanın azalması ve iş yükünün hafiflemesi açısından bu durum önem taşıyor.