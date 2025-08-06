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Evini iş yerine çevirdi! Sosyal medyadan satıp para kazanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Evini iş yerine çevirdi! Sosyal medyadan satıp para kazanıyor
Sosyal Medya, Atölye, Bozüyük, Bilecik, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan tasarımcı Fahriye Yel isimli kadın, evinin bir odasına kurduğu atölyede para kazanıyor. Hediyelik eşya tasarlayan kadın, ürettiklerini sosyal medya üzerinden satarak  ev ekonomisine katkı sağlıyor.

10 yıl önce kişiye özel bireysel hediyelik eşyalar tasarlayarak başladığını ve bu zamana kadar çevresinden çok olumlu tepkiler aldığını anlatan Fahriye Yel, amacının ev hanımlarına ek gelir sağlayabilecek bir işletme kurup ev ekonomilerine katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Evini iş yerine çevirdi! Sosyal medyadan satıp para kazanıyor - 1. Resim

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

Fahriye Yel, açıklamasında; "Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 15 yıldır tasarım sektöründeyim. Her yüzeye tasarım yapıp şekillendirebiliyorum. 10 yıldır da bireysel olarak hediyelik eşyalar yapmaya başladım. Çevremden çok güzel olumlu tepkiler aldım. Kişilerin mutlu olduklarını görünce işimi daha çok sevip, ürün çeşitlerini genişleterek üretmeye ve çalışmaya devam ettim. Amacım ev hanımlarına ek gelir sağlayabilecek bir işletme kurup ev ekonomilerine katkıda bulunabilmek. İlerleyen zamanlarda atölyemi büyütüp hayallerimi gerçekleştirmek için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Evini iş yerine çevirdi! Sosyal medyadan satıp para kazanıyor - 2. Resim

Evini iş yerine çevirdi! Sosyal medyadan satıp para kazanıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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