Evlenecek çiftlere faizsiz kredi! Başvurular 15 Şubat'ta başlıyor

Yeni evlenecek çiftlere verilecek olan faizsiz kredi desteğinde detaylar belli oldu. İlk olarak deprem bölgesinde başlayacak olan uygulama için başvurular 15 Şubat'ta başlıyor. Düzenleme ile evlilik yolundaki gençlere 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin lira faizsiz kredi verilecek.

Yeni evlenecek çiftlere yönelik faizsiz kredi desteği geliyor. İlk olarak deprem bölgesinde başlayacak olan uygulama daha sonra tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayacak. Bakan Göktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." demişti.

2 YILI GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.

5 KİŞİLİK KURUL KARAR VERECEK

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek. Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.