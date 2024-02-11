Evlilik korkusu mu, özgürlük aşkı mı? İstanbul'da yalnız yaşayan kişi sayısı 1 milyona dayandı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yalnız yaşayan kişi sayısı son 10 yılda yüzde 77,2 artarak 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. İstanbul'da yalnız yaşayanların sayısı ise 933 bin 764 ile 1 milyon kişiye dayandı. Artışın arkasında nüfusun yaşlanması, Kovid-19 döneminde yaşanan kapanmalar, göç ve boşanma oranlarındaki artış ve evliliğin giderek daha maliyetli hale gelmesi gibi bir dizi faktörün yer aldığı düşünülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan son verilere göre, Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı son 10 yılda yüzde 77,2 artarak 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. Bu artış, nüfusun yaşlanması, göç ve boşanma oranlarındaki artış gibi bir dizi faktöre bağlanıyor.

Yaşamını yalnız sürdürenlerin 933 bin 764'ü İstanbul'da, 375 bin 260'ı Ankara'da, 355 bin 132'si İzmir'de, 195 bin 430'u Antalya'da, 178 bin 860'ı Bursa'da ikamet ediyor.

Bursa'yı ise 117 bin 401 ile Balıkesir, 117 bin 251 ile Bursa, 116 bin 12 ile Mersin, 114 bin 808 ile Konya, 103 bin 706 ile Kocaeli takip ediyor.

Böylece 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı 2 milyon 607 bin 624 olurken bu sayı toplam sayının yarısından fazlası olarak hesaplandı.

En az yalnız yaşayanların olduğu iller ise 5 bin 439 ile Bayburt, 6 bin 868 ile Ardahan, 8 bin 20 ile Hakkari ve oldu.

EN ÇOK ARTIŞ KOVİD-19 DÖNEMİNDE GÖRÜLDÜ

Tek kişilik hane halkı sayısı, 2014'te 2 milyon 931 bin 85 olurken bu sayı 2015'te 182 bin 411 artışla 3 milyon 113 bin 496'ya çıktı. 2016'da bir önceki yıla kıyasla 203 bin 398 artışla 3 milyon 316 bin 894'e ulaşan tek kişilik hane sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505, 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 salgını döneminin yoğun yaşandığı 2020 yılında da yalnız yaşayanların sayısı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'e yükseldi. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Bu yılda tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı.

Sonraki yıllarda artış trendinin hızı yavaşladı ve yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e çıktı. Geçen yıl ise tek kişilik hane halkı sayısı 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. Böylece son 10 yılda tek yaşayanların sayısı yüzde 77,2 artış gösterdi.

NÜFUS YAŞLANIYOR, BOŞANMALAR ARTIYOR

Yalnız yaşayan insan sayısındaki artış, Türkiye'deki sosyo-ekonomik değişimlerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Nüfusun yaşlanması, göç ve boşanma oranlarındaki artış ve evlenmenin giderek daha masraflı hale gelmesi gibi faktörlerin bu artışta rol oynadığı düşünülüyor. Ayrıca, artan bireyselleşme ve özgürlük arayışının da kişileri yalnız yaşamaya yönelttiği belirtiliyor.