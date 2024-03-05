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Faiz artışına devam edilecek mi? Mehmet Şimşek TCMB'nin düşüncesini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Faiz artışına devam edilecek mi? Mehmet Şimşek TCMB&#039;nin düşüncesini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, Merkez Bankası, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararı önem kazandı. Ocak ayında politika faizini sabit tutan TCMB'ye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken açıklama geldi. Bakan Şimşek, "TCMB, yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre Şubat ayında aylık enflasyon beklentileri aşarak 4.53 gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon yüzde 67,57'ye yükselirken Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararı önem kazandı. TCMB'nin kritik hamlesi öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten faiz seviyesinin yeterli olduğu yönünde açıklama geldi.

TCMB YETERLİ SIKILAŞTIRMA YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Bakan Mehmet Şimşek, katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulundu. Bloomberg'in haberine göre Bakan Şimşek, "TCMB yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor" dedi. Ayrıca Bakan Şimşek "İlerlemek için sabırlı ve kararlı olmalıyız" diyerek programın henüz çok erken aşamalarında olunduğunu vurguladı.

REZERVLER ÖNEMLİ ÖLÇÜDE İYİLEŞTİ

Bakan Şimşek aynı zamanda Merkez Bankası rezervlerinin geçen yıl mayıs ayından bu yana önemli ölçüde iyileştiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜME SORUNU YOK"

Türkiye'nin büyüme sorunu olmadığını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Dengeli bir büyüme patikasıyla cari açığı azaltmak istiyoruz. Türkiye'nin büyüme sorunu yok. Başta da söylediğim gibi Türkiye büyüklük açısından Çin ve Hindistan değil ama kesinlikle en iyi performansı gösteren gelişmekte olan piyasalarla aynı seviyede. Neden? Çünkü burası girişimci bir ülke. Sadece iç talebe baktığınızda Türkiye son 20 yılda ortalama yüzde 5,5 büyüdü, net ihracatı da eklerseniz yüzde 5,4 büyüdü. Sorunun olduğu yer burasıdır. Kompozisyonu geliştirmemiz gereken yer burası."

Öte yandan Temmuz 2023'ten bu yana toplam 3.650 baz puanlık faiz artışı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayında gösterge faizini yüzde 45'te sabit bırakmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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