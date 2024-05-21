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Haberler > Ekonomi > Faizsiz evlilik kredisinde ilk ödeme bugün! 450 çifte 67,5 milyon lira

Faizsiz evlilik kredisinde ilk ödeme bugün! 450 çifte 67,5 milyon lira

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Faizsiz evlilik kredisinde ilk ödeme bugün! 450 çifte 67,5 milyon lira
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Faizsiz Evlilik Kredisi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemelerin bugün başladığını duyurdu. Buna göre, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran ve eğitim programlarına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek ödemesi yapılacak.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Faizsiz evlilik kredi ile ilgili konuşan Bakan Göktaş, ilk ödemelerin bugün yapılacağını söyledi. 

450 ÇİFTE 67,5 MİLYON LİRA 

Yeni evlenen çiftlere verilen 150 bin lira faizsiz kredi uygulaması hakkında konuşan Göktaş, “Programa şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurdu. Başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün (SALI) itibarıyla başlıyor. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz" dedi.

"ART NİYETLİ SÖYLEMLER..."

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın kadını güçsüzleştirmeye yönelik olduğu iddialarına da cevap veren Göktaş, “Kadını ve aileyi karşı karşıya getiren anlayışı reddediyoruz. Aileyi güçlendirmenin kadını zayıflattığı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Eylem Planı ve Genelge ile tesis edilmesi amaçlanan sistem, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi çalışmalarıyla bir tezat teşkil etmemektedir. Eylem Planında yer alan faaliyetler incelendiğinde kadın haklarına gölge düşüren, kadın konusundaki çalışmalarla zıtlık barındıran herhangi bir ifadeye rastlamak mümkün değildir. Attığımız kıymetli adımlara gölge düşürmeyi, itibarsızlaştırmayı amaçlayan art niyetli söylemler, bizleri bu sorumluluğumuzu yerine getirmekten alıkoyamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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