Faizsiz kredi desteği için başvurular 15 Şubat'ta başlıyor! İşte şartlar

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Şubat 2024 14:38 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 14:54 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL kredi desteğine ilişkin başvuru detaylarını anlattı. Başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak destekten yararlanmak isteyenlerin 30 yaşından gün almamış olması ve çiftlerin gelir toplamının brüt iki asgari ücreti aşmaması gerekiyor. İşte tüm detaylar...