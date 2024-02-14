Faizsiz kredi desteği için başvurular 15 Şubat'ta başlıyor! İşte şartlar
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL kredi desteğine ilişkin başvuru detaylarını anlattı. Başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak destekten yararlanmak isteyenlerin 30 yaşından gün almamış olması ve çiftlerin gelir toplamının brüt iki asgari ücreti aşmaması gerekiyor. İşte tüm detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu hakkında soruları cevaplayarak başvuru koşullarını anlattı. Bakan Göktaş'ın verdiği bilgiye göre, Aile ve Gençlik Fonu başvuruları için bilinmesi gerekenler şöyle:
BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK
- "Aile ve Gençlik Fonu"na başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Başvurular söz konusu tarih itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlanacak.
- İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerin başvuruları alınacak.
- İlerleyen süreçte ise programı tüm gençleri kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak.
- Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek.
"30 YAŞINDAN GÜN ALINMAMIŞ OLMALI"
- Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.
- Fondan faydalanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
- Yararlanacak çiftlerin gelir toplamının brüt iki asgari ücreti aşmaması gerekiyor.
- Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor."
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi