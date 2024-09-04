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Fed beklenen raporu açıkladı! Gelecek aylara dikkat çekildi

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Fed beklenen raporu açıkladı! Gelecek aylara dikkat çekildi
Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül ayına ait "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Raporda üretim faaliyetleri çoğu bölgede düşerken, istihdam sabit kaldı ve ücret artışları ılımlı seyrine devam etti. Fiyatlar ise ılımlı artış gösterirken, gelecek dönemde fiyat ve maliyet baskılarının daha da sabitlenmesi veya azalması beklendiği ifade edildi.

Fed Eylül ayına ait "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Amerikan ekonomisinin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunulan raporda bankanın 12 bölgesinden alınan veriler eklendi. Ekonomik faaliyetlerin 3 bölgede hafif bir artış gösterdiği belirtildi. Önceki raporda 5 bölge yatay ya da azalan faaliyet bildirirken, bu sayının 9'a çıktığı ifade edildi.

Fed faiz oranını sabit tuttu

Rapora göre, istihdam seviyeleri genel olarak sabit kalırken, işten çıkarmaların nadir olduğu ve maaş artışlarının ılımlı seviyelerde gerçekleştiği vurgulandı.

FED ÖNÜMÜZDEKİ AYLARI İŞARET ETTİ

Üretim faaliyetinin çoğu bölgede azaldığı belirtilen raporda, bölgelerde genel olarak ekonomik faaliyetlerin gelecek aylarda istikrarlı kalmasının veya bir miktar iyileşmesinin beklendiği, 3 bölgede ise hafif düşüş öngörüldüğü bilgisi aktarıldı.

Fed'in, haziran toplantısında faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor

Fed raporunda, "Genel olarak bakıldığında, son raporlama döneminde fiyatlarda ılımlı bir artış yaşandı." ifadesine yer verilirken, gelecek aylarda fiyat ve maliyet baskılarının daha da sabitlenmesinin veya azalmasının beklendiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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