Dolar endeksi bu seviye üzerinde kaldıkça dikkat! FED için haziranda bile indirim zora girebilir

Dolar ve Euro’da son dakika… 6 Şubat dolar fiyatı düne göre sınırlı primle 30,5675 seviyelerinden güne başladı. Euro fiyatı 32,8800’den işlem görüyor. Ekonomistler, “Dolar endeksinde 103,50 üzerinde kalıcılık ve ABD 2 Yıllık Tahvil Faizinde %4,50 üzerine doğru hareketlilik yaşanırsa dikkat! Bu göstergeler, diğer para birimleri ve borsalar için düzeltme sinyali anlamına gelebilir. ABD’de enflasyonist baskılar da böyle devam ederse, faiz indirimi için haziran ayı bile zora girebilir” uyarısında bulunuyor.

Türkiye Gazetesi Özel - Hafta başında dışarıda FED Başkanı Jerome Powell’ın temkinli açıklamaları ve içeride TCMB’deki Başkan değişikliğine odaklanan dolar cephesinde, salı günü işlemleri daha yatay başladı. Dün 104,60 ile son iki ayın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün ilk işlemlerde 104,40’a yakın görünümünü koruyor. ABD 2 Yıllık Tahvil faizlerinde de 4,48 seviyesinden 4,44’e kadar sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

6 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI

6 Şubat açılış işlemlerine bakıldığında Dolar/TL tarafında (TSİ 08:20 itibarıyla) 30,5675 seviyesi öne çıkıyor. Kurda gece işlemlerinde en yüksek 30,80 test edildi.

6 Şubat Euro fiyatı ise 32,8800 seviyelerinden güne başlangıç yaptı. EUR/USD tarafında yaşanan geri çekilme, Avrupa para biriminin de dolara karşı daha zayıf seyretmesine sebep oluyor.

GÜÇLÜ VERİLER DEVAM EDİYOR

ABD tarafında pazartesi açıklanan Ocak Ayı Hizmet Sektörü PMI Endeksi de beklenti üzerinde geldi. Geçen ay 52 değerini alması beklenen endeks, 53,4 olarak açıklandı. Söz konusu veri aralık ayında 50,5 seviyesinde bulunuyordu. Güçlü gelen bu veri de ekonomide canlılığa işaret ederek, “ABD’de faiz indirimlerinin ötelenmesi” senaryosuna destek veriyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİR?

FED’in geçen yılın son çeyreğinde piyasalara ciddi anlamda destek verdiğini hatırlatan Stratejist Cüneyt Paksoy, “Ancak bugün bir miktar temkin veren FED’e doğru geçiş var. FED Başkanı Powell net şekilde ‘Faiz indireceğiz ama mevcut şartlarda önceliğimiz enflasyon’ dedi. Yani FED, enflasyonda kalıcı iyileşme görmeden eyleme geçmeyecek. Mart toplantısı çok önemli, özellikle söylemler bakımından… Fakat enflasyonist göstergeler böyle giderse, haziranda bile faiz indirimi zora girebilir. Piyasa en azından şunu aldı, FED faiz artırmayacak. 2024’te 7 faiz indirimi bekleniyordu, şimdi bu 3’e kadar düştü. Piyasa en pozitifi fiyatlamıştı, şimdi bunun bir düzeltmesi yaşanıyor” dedi.

DOLAR BU SEVİYE ÜZERİNDE KALDIKÇA…

Piyasalardaki son fiyatlamalara da dikkat çeken Stratejist Paksoy, “Dolar endeksi (DXY) 103,50’nin altına gelmedikçe dikkat! Tekrar 100,00-103,50 bandına dolar endeksi çekilmezse; Euro ve Sterlin başta olmak üzere gelişen ve gelişmekte olan ülke para birimleri ile küresel borsa endekslerinde satış baskısı görülebilir. ABD 2 yıllık faizleri de 4,50’yi aşarsa, bu piyasa, en azından önümüzdeki 1,5 ay düzeltme piyasası olur” uyarısında bulundu.

FED BAŞKANI POWELL NE DEDİ?

Dün CBS kanalında yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Powell, “ABD’de enflasyonun yüzde 2 seviyesine gerilediğine dair daha fazla ispat ve güven istiyoruz. Bu yıl faiz oranını düşürmek için uygun ama bu, verilere bağlı olacak. Faiz indiriminde çok erken harekete geçilmesi, enflasyonun da %2 hedefinin üzerinde bir yere oturma riskini artırabilir. Bu karara dikkatli yaklaşıyoruz. Erken hareket etme riskini, geç hareket etme riskine karşı tartacağız ve özellikle iş gücünde zayıflık ve enflasyonda ikna edici gerileme, daha erken eyleme geçmemizi sağlayabilir” ifadelerini kullanmıştı.