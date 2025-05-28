Fethin 572’nci yılına enerji damgası! 'Yüzen dev' Osman Gazi 4,5 milyon haneye doğalgaz üretecek

Yerli doğalgaz üretimi için çalışmalarına devam eden Türkiye, Karadeniz’de yerli doğalgaz üretimini artıracak yüzer platform ile gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Türkiye’nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü olan yarın Türk bayrağı giydirilmiş gövdesi ile Boğaz’dan geçiş yapacak.

İSMİNİ ERDOĞAN AÇIKLADI

ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya’nın ardından Türkiye, bu tip bir platforma sahip 6’ncı ülke konumuna yükselirken, platformun ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün açıkladı. Erdoğan, “Türkiye’ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak platformun adını Osman Gazi olarak belirledik” dedi. Osman Gazi, motoru olmadığı için gemiler tarafından çekilerek Boğaz’dan geçirilecek. Cumhurbaşkanı ve Enerji Bakanı tarafından Dolmabahçe Sarayı’ndan Karadeniz’e uğurlanacak platformun Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek. Platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler eşlik edecek.

FİLYOS’A GİDECEK

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Singapur’da başladığı yolculuğu yaklaşık iki ay süren ve bu sürenin ardından Türkiye’ye gelen platform, Karadeniz’deki çalışmalara önemli bir katkı sunacak. Uzunluğu 298,45 metre, genişliği ise 58 metre olan Osman Gazi, 1 Haziran’da Zonguldak Filyos Limanı’na yanaşacak ve burada bir yıl daha kaldıktan sonra 2026’nın üçüncü çeyreğinde üretim yapacağı lokasyona geçecek. 20 yıl boyunca burada gaz üretim çalışmaları sürecek olan yüzer platform, 4,5 milyon haneye yetecek kadar gazı tek başına üretecek. Platform, Karadeniz’in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak. Yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğündeki Osman Gazi’de 140 personel çalışacak. Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 9,5 milyon metreküp üretime ulaşılarak ilk faz tamamlanırken, platformun devreye girmesiyle günlük ilave 10 milyon metreküp üretim yapılacağı, 2026’daki toplam üretimin 20 milyon metreküpe çıkacağı hesaplanıyor.