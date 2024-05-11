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Finans dünyasının efsane ismi Jim Simons hayatını kaybetti!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Finans dünyasının efsane ismi Jim Simons hayatını kaybetti!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Simons Vakfı'nın kurucularından ve Onursal Başkanı Jim Harris Simons dün 86 yaşında New York'ta hayatını kaybetti.

Ödüllü matematikçi Jim Simons'ın ölümünü ekonomist Profesör Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından duyurdu. 

Jim Simons ödüllü bir matematikçi, niceliksel yatırım alanında bir efsane ve ilham verici ve cömert bir hayırseverdi. Simons Vakfı'nın kurucularından ve Onursal Başkanı James Harris Simons, 10 Mayıs 2024 tarihinde New York'ta 86 yaşında hayatını kaybetti.

Finans dünyasının efsane ismi Jim Simons hayatını kaybetti! - 1. Resim

EN ZENGİNLER LİSTESİNDE İLK 50'DEYDİ

Jim, yüksek matematik bilgisi sayesinde ve daha da önemlisi bir 'matematik dehası' olduğu için büyük bir servet biriktirmiştir. Forbes verilerine göre serveti 28,1 milyar ABD dolar. Bu servetiyle dünyanın en zengin insanları listesinde 49. sırada yer alıyor.

1994 yılında eşiyle birlikte Simons Vakfı'nı kurmuş ve bu vakfa 2,7 milyar ABD doları bağışlamıştı. Vakfın amacı eğitim, sağlık ve otizm araştırmalarını desteklemektir. Ayrıca 2004 yılında matematik ve fen öğretmenlerini geliştirmeyi amaçlayan Math for America'yı kurmuştur.

Başka bir deyişle, servetinin temelinde matematik bilgisi, finansal kaynakları, zekası ve hayırseverlik özellikleri yatıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, topluluk onu tüm zamanların en iyi yatırımcılarından biri olarak değerlendirmekte hiçbir sorun görmüyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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