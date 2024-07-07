‘Finansal İstihbarat’ yapacaklar... Avukatlara şüpheli işlemi MASAK’a bildirme görevi

Avukatlar ‘Finansal İstihbarat’ yapacak... TBMM Başkanlığına sunulan yeni ‘Torba Teklifle, Avukatlara şüpheli işlemi MASAK’a bildirme görevi geldi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) önceki gün TBMM Başkanlığına sunduğu ‘Torba Teklif’te avukatlara, takip ettikleri işlerle ilgili, şüpheli bir durum varsa MASAK’a bilgi verme yükümlülüğü getiriliyor.

Avukatlarla ilgili düzenleme Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından bu yılın başında iptal edilmişti. AK Parti’nin teklifinde bu iptal gerekçelerinin dikkate alınarak yeniden düzenleme yapıldığı belirtiliyor. Yeni düzenleme avukatların, taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi gibi konularda MASAK yükümlüleri arasında sayılması öngörülüyor.

Tekliftin gerekçesinde, “Düzenleme, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi bakımından büyük öneme sahiptir” denildi. Teklif ile bir anlamda müvekkilleri veya takip ettikleri işlerle ilgili olarak avukatların MASAK’a ‘Finansal istihbarat’ vermeleri mecburiyeti getiriliyor. Gerekçede, savunma hakkı dâhilinde icra edilen görevler ile meslek sırrı sayılan bilgilerin bu yükümlülüğün dışında oldukları belirtiliyor.

AYM’nin iptal ettiği yasa hükmü geçmişte tartışmalara konu olmuş ve avukatların ‘muhbir’ konumuna sokulduğu eleştirisi yapılmıştı.