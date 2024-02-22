Fırsatçılar bu yıl da boş durmuyor! Hafta başında yüzde 10 zam yapıldı

Gıda fiyatlarındaki artışlara bir de ramazan ayarı geldi. Toptancılarda bakliyat ve kahvaltılık ürünlere bu hafta başında ortalama yüzde 10 zam yapıldı. Bu zam marketlere yüzde 20 olarak yansıdı. Sektör temsilcileri her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da stokçuluk yapıldığını ifade ederken “İlgili bakanlık hem toptancı hem de market depolarını denetlesin. Hangi ürün ne zaman, ne kadara girmiş, bugün ne kadar satılıyor bakılsın. Ramazan ayı fırsatçılık ayı oluyor” diyor

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ-

Her yıl ramazan ayında ortaya çıkan ve gıda fiyat zamlarında fırsatçılık yapanlar, bu yıl da boş durmuyor. Ocak ayında asgari ücret ve emekli maaş artışlarının ardından gıda etiketlerine zam gelmişti. Ramazan ayı öncesi gıda ürünlerinde ikinci bir zam furyası yaşanıyor. Bu hafta başı itibarıyla toptancılarda bakliyat ve kahvaltılık ürünlerine yüzde 10 zam yapıldı. Toptancıların fiyat artışına perakendeciler de ayak uydurdu.

Marketlerde bu ay başı itibarıyla bakliyat, kahvaltılık, süt ve süt ürünleri grubuna yüzde 15 ilave zam yapıldı. Böylece fi yat artışları yüzde 25’leri buldu. Konuyla ilgili fiyat araştırması yağmak için Bayrampaşa Kuru Gıda haline gittik. Toptancıların bazıları yapılan zamları normal karşılarken, bazıları ise ramazan fırsatçılığını doğruladı.

AKARYAKIT ETKİLEDİ İDDİASI

İDDİASI Toptan bakliyat satışı yapan Ahmet Çeliköz yılbaşından bu yana tüm bakliyat ürünlerine yüzde 20 zam geldiğini belirterek “Bakliyat rekoltesinde ciddi düşüşler olmadı, ancak çok yüksek mahsul de alınamadı. Fiyat artışlarında en büyük sebep akaryakıt fi yatları oldu. Anadolu’dan İstanbul’a bir kamyonun gelmesinin maliyeti yükleme ve boşaltma dâhil 70-80 bin lirayı buluyor. Bu da fiyatlara zam olarak yansıyor” dedi

TOPLU ALIM YAPILDI

Yine halde toptancılık yapan Şehmuz Güneş, zamların olması gerektiğinden fazla yapıldığını ifade etti. Güneş “Bu ekonomik şartlarda her ürüne her ay zam zaten geliyor. Ancak ramazan ayı biraz da ‘stokçulukların fırsat ayı’ oluyor. Toptancı ürünü ocak ayı başında yüklü alıp stokluyor. Şubat ayı başı itibarıyla ufak ufak zam yapmaya başladı. Bu hafta başı bakliyat grubuna yüzde 10 zam geldi. Ramazana kadar da yüzde 10 zam daha yapılır” dedi.

DEPOLARI KONTROL ETSİNLER

“Bunun basit bir çözümü var” diyen Güneş “Zabıta ya da ticaret bakanlığı yetkilileri gelip toptancı depolarını kontrol etsin. Hangi ürün, ne zaman ve ne kadar girmiş; şu an kaç liraya satılıyor baksın” diye konuştu. Yapılan zamların toptancı halinde olduğunu, perakendecinin de ayrıca zam yapacağını söyleyen Şehmuz Güneş “Halden çıkan ürüne toplu yüzde 10 zam dışında, markete girene kadar yüzde 10 daha biniyor. Toptancıların yaptıkları zamlar devede kulak kalıyor. Asıl yükseliş marketlerde. Ramazan ayı öncesi raflarda etiketler sürekli değişiyor” ifadelerini kullandı.

ZAM ŞAMPİYONU ZEYTİN

Marketlerdeki ramazan mesaisi de başladı. Birçok zincir market etiketlerini her hafta değiştiriyor. Özellikle temel gıda fiyatlarındaki yükselişler dikkat çekiyor. Kahvaltılık grubunda fiyatı en çok yükselen ürün zeytin. Zeytinin kilosu 190 liradan 300-330 liraya kadar çıktı. Ürün kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Sektör temsilcileri zeytin mahsulünde bir sorun olmadığını, birkaç büyük grubun fiyatlarla oynadığını iddia ediyor. Öte yandan ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma fiyatlarında da ciddi yükselişler var. Ürün kalitesine göre fiyatları değişen hurmanın kilosu geçen yıl 250 lira iken, bu yıl ortalama 550 liraya kadar yükseldi.

MENÜ FİYATLARI İKİYE KATLADI

Kırmızı et fiyatlarında da zam yağmuru devam ediyor. Kuşbaşı etin kilosu bu yıl başında 370 lira iken, bugün marketlerde 520 lira, kasaplarda ise 600-650 liraya kadar çıktı. Et fi yatlarındaki artış iftar sofralarına da yansıdı. Orucunu dışarıda açmak isteyenleri yüksek fiyatlar bekliyor. Geçen yıl kişi başı 400 lira civarında olan ramazan menüleri, bu yıl 800 liradan başlıyor