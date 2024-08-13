Fitch'ten İsrail kararı! Kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings İsrail'in kredi notunu A+'dan A'ya indirdi, görünümün ise negatif olduğunu bildirdi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden zulmü 40 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyanın tepkisini çeken saldırılarda geri adım atmayan İsrail hakkında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yeni bir karar geldi.

Fitch Ratings, Gazze'de devam eden savaş nedeniyle İsrail'in kredi notunu 'A+'dan 'A'ya düşürdü ve görünümün ise negatif olduğu bildirdi.

NOT İNDİRİMİNİN SEBEPLERİ

Yapılan açıklamada not indiriminin Gazze'deki savaşın devam etmesi, artan jeopolitik riskler ve birden fazla cephede askeri operasyonların etkisini yansıttığı ifade edildi ve İsrail'in kamu maliyesinin darbe aldığına işaret edildi.

Açıklamada, bu yıl İsrail'in gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,8'i oranında bütçe açığı vereceği ve orta vadede borcun GSYH'nin yüzde 70'inin üzerinde kalacağının öngörüldüğü belirtildi.

SAVAŞ DİĞER CEPHELERE YAYILABİLİR

Jeopolitik risklerin de ülkenin olumsuz not görünümünü desteklediği vurgulanan açıklamada, Gazze'deki çatışmanın 2025'e kadar sürebileceği ve diğer cephelere yayılma risklerinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, çatışmanın insan kayıplarına ek olarak, önemli ek askeri harcamalara, altyapının yıkılmasına ve ekonomik faaliyet ve yatırıma daha uzun süreli zarara neden olabileceği ve İsrail'in kredi ölçütlerinin daha da kötüleşmesine yol açabileceğine dikkat çekildi.

ÇATIŞMALARIN UZAMANI NOT İNDİRİMİNE YOL AÇABİLİR

Açıklamada, savaşın muhtemelen 2024 sonuna kadar süreceğine ve yoğun operasyonların devam etme riskinin bulunduğuna işaret edilerek, bunun acil askeri ihtiyaçlar için yüksek harcamaların devam etmesi ve sınır bölgelerindeki üretim ile turizm ve inşaatta kesintiler anlamına geldiği ifade edildi.

Fitch'in açıklamasında, ekonomi ve kamu maliyesi üzerinde önemli ve uzun vadeli bir etkiye sahip olacak çatışmaların uzaması veya tırmanmasının not indirimine yol açabileceği kaydedildi.