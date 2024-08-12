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ABD medyası İsrail'in iddiasını yazdı: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD medyası İsrail&#039;in iddiasını yazdı: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran'ın olası saldırısının neden olduğu gerilim ABD ve İsrail'i diken üstünde tutmaya devam ediyor. ABD medyası, iki ülkenin sık sık telefonla görüşme gerçekleştirdiğini yazarken İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın İran'ın geniş çaplı bir askeri saldırı hazırlığında olduğunu aktardığını öne sürdü. 

Hamas lideri Heniyye'nin ölümünün ardından intikam yemini eden İran'ın olası saldırısı bölgede gerilimin dozunu artırdı. ABD, Suriye İran destekli grupların olduğu bölgelere yaklaşık 700 PKK'lı terörist konuşlandırırken İsrail de teyakkuza geçti. 

İsrail'in en büyük destekçisi ABD ise bölgedeki durumu yakından takip ederek, İsrail yetkilileri ile sık sık iletişime geçiyor.

SAVUNMA BAKANLARI TELEFONLAŞTI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant gece saatlerinde ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Gallant ve Austin son gelişmeler ışığında hem operasyonel hem de stratejik koordinasyonu ele aldı.

Gallant, ayrıca İran ve müttefiklerinin oluşturduğu tehditler karşısında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) hazırlık ve kabiliyetlerini ayrıntılı olarak ele aldı, bölgede konuşlandırılan çok çeşitli ABD askeri kabiliyetleriyle birlikte çalışabilirliği konusunda fikir alışverişi yaptı. Gallant ayrıca esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılmasının aciliyetini vurguladı ve ABD yönetimine bu konudaki liderliği ve kararlılığı için teşekkür etti.

İRAN İDDİASI

ABD medyasında 2 bakan arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan görüşme hakkında bilgisi olan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, Gallant'ın Austin'e “İran'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı hazırlığında olduğunu söylediği” iddia edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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