Fitch, küresel piyasalarda risklerin arttığına dikkat çekip faiz, petrol ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin uyarılarda bulundu. Fed’in faiz tahminini yükselten kuruluş, İran savaşının uzaması ve yapay zekâ yatırımlarında sert düşüş yaşanmasının piyasalar üzerindeki baskıyı artırabileceğini bildirdi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı son Küresel Risk Görünümü raporuyla piyasalardaki risk ortamının giderek ağırlaştığını duyurdu.

Kurum, yapay zeka balonu endişeleri, Orta Doğu’daki sıcak çatışmaların tetiklediği yüksek enerji fiyatları ve sıkılaşan finansman koşullarının küresel kredi risklerini zirveye taşıdığına dikkat çekti.

FAİZ TAHMİNİ YÜKSELDİ

Açıklamada, ABD Merkez Bankasında (Fed) yeni başkanın daha "şahin" bir para politikası duruşu benimsediğine dikkati çekilerek, Fed'in eylülde 3 yılın ardından ilk kez oy birliğiyle faiz artırma kararı aldığı hatırlatıldı.

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Fitch'in açıklamasında, bu yıl bir faiz artırımı daha yapılabileceği beklentisi hesaba katılarak politika faizi tahmininin 2027 boyunca yüzde 4,25 olarak güncellendiği aktarıldı.

Fitch’ten küresel piyasalar için kara senaryo: Üç risk büyüyor

RİSKLER BÜYÜYOR

Fitch'in temel senaryosunda tahvil getirilerinin istikrar kazanmasının ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2027 sonuna kadar yüzde 4,8'e gerilemesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, ancak getirilerin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi riskinin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatındaki aksamaların 2027'nin ilk çeyreğinin ötesinde devam etmesi halinde, temel senaryoda öngörülenden daha yüksek petrol fiyatlarının görülebileceğine işaret edilerek, başka etkenlerin de tahvil getirilerinin beklentilerin üzerine çıkmasına neden olabileceği kaydedildi.

Fitch’ten küresel piyasalar için kara senaryo: Üç risk büyüyor

Yapay zeka bağlantılı yatırımlardaki hızlı büyümenin, kredi riskleri açısından temel gündem maddelerinden biri olmaya devam edeceği vurgulandı.

Yapay zekadan uzun vadede gelir elde etme beklentilerinin önemli ölçüde yeniden değerlendirilmesinin sermaye harcamalarında keskin bir düşüşe yol açabileceği belirtilen açıklamada, böyle bir gelişmenin yapay zeka değer zincirindeki şirketler ve daha geniş sermaye piyasaları üzerinde etkileri olabileceği ifade edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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