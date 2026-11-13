Fiyatı eridikçe eriyor! Kilogramı 200 liradan 165 liraya düştü! Fındıkta arz durma noktasında
Giresun’da serbest piyasada sezona 200 liradan başlayan fındığın kilogram fiyatı 165 liraya düştü. Fiyatlardaki düşüşte emanete bırakılan fındıkların da etkili olduğu belirtildi.
Karadeniz denildiğinde akla ilk gelen fındıkta fiyatlar düştü. Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatlarındaki düşüş devam ederken, sezona 200 lira seviyesinden başlayan 50 randıman fındığın kilogram fiyatı, Giresun merkezde 165 liraya kadar geriledi.
ARZ DURMA NOKTASINDA
Fiyatlardaki düşüşün ardından serbest piyasada fındık arzı durma noktasına gelirken, üreticiler TMO alım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.
BAZI İLÇELERDE 175 LİRA
Giresun merkezde 165 liraya kadar düşen 50 randıman fındığın kilogram fiyatının bazı ilçelerde ise 175 liraya kadar yükseldiği öğrenildi. Piyasada emanete bırakılan fındık miktarının fazla olmasının fiyatların düşük seyretmesinde etkili olduğu ifade edildi.
Sezon başında 50 randıman fındık için kilogram başına 255 lira alım fiyatı açıklayan TMO, Giresun merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele’deki alım noktalarında üreticilerden fındık alımını sürdürüyor. Öte yandan FİSKOBİRLİK’e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi’nde Giresun kalite fındığın 50 randıman kilogram fiyatı 187 lira olarak uygulanıyor.
Öte yandan TMO 2026/2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite için 255 TL, levant kalite için 250 TL olarak belirlemişti. Üreticiler günler öncesinden randevularını almış, serbest piyasa ile TMO arasındaki yaklaşık 70 TL'lik fiyat farkı oluşmuştu.