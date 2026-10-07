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Ekonomi

Fiyatını duyan balıkçıya koştu! Tezgahların en ucuzu palamut

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Bu sene palamuttaki bolluk fiyatlara da yansıyor. Yaklaşık 800-900 gramlık palamutların fiyatı 50 liraya kadar düştü. Vatandaşlar ucuz balığa yoğun ilgi gösteriyor.

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1 Eylül'de başlayan balık av sezonunun ardından özellikle palamut avında yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı. Sezon başında tanesi 100 liradan satılan palamut, avın artmasıyla birlikte 50 liraya kadar geriledi. Bazı tezgâhlarda 4 palamut 200 liradan, daha küçük boydaki 5 palamut ise 200 liradan satışa sunuldu. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar balıkçılara akın ederken, bazı vatandaşların palamudu kış aylarında tüketmek üzere çok sayıda aldığı görüldü. Balıkçı tezgâhlarının önünde yoğunluk oluştu, bazı vatandaşlar kendi aralarında birbirlerine balık pişirme konusunda tavsiyelerde bulundu.

Fiyatını duyan balıkçıya koştu! Tezgahların en ucuzu palamut
Başlık ResmiFiyatını duyan balıkçıya koştu! Tezgahların en ucuzu palamut

"TANESİ 900 GRAMA KADAR ÇIKABİLİYOR"

Balıkçı Aydın Ceylan, palamut avındaki bolluğun fiyatlara yansıdığını belirterek, "Biz kendimizden de fedakârlık yaparak bugün 50 liradan satışa başladık. Kâr marjını aşağı çektik, halk bol bol yesin. 4 tanesi 200 lira olanların tanesi 800-900 gram geliyor. Süper bir rağbet var" dedi.

Fiyatını duyan balıkçıya koştu! Tezgahların en ucuzu palamut
Başlık ResmiFiyatını duyan balıkçıya koştu! Tezgahların en ucuzu palamut

"VATANDAŞLAR 20'ŞER TANE ALIYOR"

Balıkçı Gökmen Ceylan ise palamudun bol olması nedeniyle vatandaşların çok sayıda balık aldığını ifade ederek, "Fındıktan ucuz, insanlar 20'şer tane alıyor. Palamut adeta denizden fışkırdı, halk bol bol yesin. 10 tane palamut 500 lira" diye konuştu.

Fiyatını duyan balıkçıya koştu! Tezgahların en ucuzu palamut
Başlık ResmiFiyatını duyan balıkçıya koştu! Tezgahların en ucuzu palamut

VATANDAŞLAR BOLLUKTAN VE FİYATTAN MEMNUN

Vatandaşlar da palamut fiyatlarının oldukça uygun olduğunu belirterek, bu yıl yaşanan bolluktan memnun olduklarını söyledi. Bazı vatandaşlar, tanesi 50 liraya kadar düşen palamudun özellikle kalabalık aileler için uygun fiyatlı bir besin olduğunu ifade etti.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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