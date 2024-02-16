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    • Gain abonelik ücretlerine yüzde 50 zam

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Gain abonelik ücretlerine yüzde 50 zam
    Gain, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gain'in abonelik ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. 99 TL olan aylık abonelik fiyatı 149 TL oldu.

    Yerli dijital yayın platformu GAİN'in abonelik ücretlerine zam yapıldı. Yüzde 50'lik zam sonrası aylık abonelik fiyatı 99 TL'den 149 TL'ye fırladı.

    GAİN'in öğrencilere ve akademisyenlere sunduğu indirimli aboneliğin ücreti ise 49 TL oldu.

    Aralık 2020'de yayın hayatına başlayan GAİN, geçtiğimiz yıl Rams Türkiye İnşaat Grubu tarafından satın alınmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Gain abonelik ücretlerine yüzde 50 zam
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