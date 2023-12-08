Gaye Erkan imzalı 200 liralık banknotlar tedavülde

8 Aralık 2023 04:01 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 04:01

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay imzalı yeni 200 TL banknotları tedavüle girdi. Söz konusu banknotlarda, imzalar dışında bir değişiklik yapılmadı.

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Erkan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile bir araya geldi. Toplantıda bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması, TL’ye geçiş ile TCMB’nin ihracat ve yatırıma yönelik destekleri kapsamında reeskont ve YTAK’a yönelik uygulamalar değerlendirildi. Erkan “Türk lirasına geçiş, hedeflere uygun şekilde devam ediyor. Beklentilerde fiyatlama davranışlarına da yansımaya başlayan bir iyileşme görülüyor” dedi.