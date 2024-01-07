Gayrimenkul sektörü 2024’ten neler bekliyor?

7 Ocak 2024 09:22 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 09:28

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Dokunduğu 260 alt meslek dalı ile ekonominin lokomotif sektörü gayrimenkul, 2023 yılını kötü bir tabloyla kapattı. Konut satışları 11 aylık dönemde toplam 1.087.349 adetle 2015 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Böylece konut satışları 2023 yılında yüzde 15 oranında gerileme kaydetti. Konut piyasasındaki yavaşlamada konut finansmanına erişimin zorlaşması ve konut fiyatlarındaki artışın etkili olduğu görüldü. 2023 yılında görülen gerilemede en dikkat çekici veri, ipotekli satışların toplam satışlar içindeki oranının bugüne kadarki en düşük seviyesi olan yüzde 16’ya gerilemesi oldu. 11 aylık dönemde; ilk kez satılan konut adedi 328 bin 299, ipotekli olarak satılan konut adedi 171 bin 706, iş günü başına konut satış adedi ise 4 bin 687 olarak gerçekleşti. Her şeye rağmen sektör temsilcileri 2024 yılına umutlu bakıyor…

2024 SEKTÖR ADINA FIRSATLAR SUNUYOR

Çavuşoğlu Yemenler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Yeşilyurt “Sektör, ev almak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar barındırıyor. Kredi noktasında maliyetler yüksek olduğu için konut alıcıları şirketlerin sunduğu ödeme planlarını tercih edebilir. Fiyat artışlarının durduğu bu dönem ve 2024 yılı bu anlamda fırsatlar sunmaya devam edecek. 2025’te sektörün hareketlenmesini ve bu doğrultuda fiyatların yükseleceğini öngörüyoruz. Özellikle kentsel dönüşümle birlikte yeni konuta olan talep artacağı için bu durum fiyatları etkileyecek. Bu açıdan değerlendirdiğimizde gayrimenkul almanın tam zamanı diyebiliriz” diye konuştu. İstanbul Anadolu Yakası’nın yıldızı parlayan bölgelerinden Pendik ve Tuzla’da Çavuşoğlu Yemenler imzasıyla yeni proje çalışmaları sürüyor. KAFİ sistemiyle eşit taksit imkânıyla konut sattıklarını belirten Recep Yeşilyurt “Satışta olan projelerimizden ev almak isteyenlere KAFİ sistemiyle eşsiz fırsatlar sunuyoruz. Kredi Almam Faizle İşim Olmaz ismini verdiğimiz model ile bankadan kredi kullanamayanların veya krediye girmek istemeyenler için kredisiz, faizsiz, kefilsiz büyük bir avantaj sunuyoruz. Müşterilerimiz, ara ödemeli ya da ara ödemesiz, 72 ay eşit taksitlerle bu fırsattan faydalanıp konut sahibi olabiliyor” dedi.

İKİNCİ YARIDA BAHAR HAVASI BEKLİYORUZ

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım “Geçtiğimiz dört yılda yaşadığımız kriz ve afetler bir yandan inşaat sektöründe finansal dalgalanmalara sebep olurken, diğer yandan sektörün ülke ekonomisindeki öneminin ne kadar fazla olduğunu gösterdi. Bu süreçte ortaya çıkan bir diğer sonuç ise sektörümüzde atılan temellerin çok sağlam olduğu ve sektörü güçlendirmek, geliştirmek için hazırlanan harçların tutmaya başladığıdır. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin semeresinin 2024’ün ilk yarısında ortaya çıkacağına inanıyorum. İkinci yarıyılda ise sektörümüzde bahar havası eseceğini düşünüyorum” dedi.

İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI BÜYÜYECEK

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu “Türkiye’nin ekonomide rasyonel zemine dönmesiyle, inşaat sektörü ve malzeme sanayisinde 2024’te bir büyüme beklentisi ortaya çıktı. Bu çerçevede inşaat sektöründe yüzde 3-4 arası bir büyüme beklentisi oluşurken, bu rakam malzeme sanayisinde yüzde 4-5 şeklinde. Türkiye inşaat malzemesi ihracatında da yüzde 5’lik bir büyüme beklentisi söz konusu” açıklamasında bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ODAKLANACAĞIZ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli “Biz İNDER olarak şehrin içinde kentsel dönüşüme ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki yıl bir müteahhit havuzu oluşturacağız. Müteahhit kârından, vatandaş ise metrekaresinden taviz vererek ortak yolda buluşurlarsa bu iş olur. Kentsel dönüşüm eski hızını kaybetti. Bunda en büyük sebep finansman problemi. Ancak Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kentsel dönüşümde ‘yarısı bizden’ kampanyasına hız verileceğini açıklaması ile yeni yılda kentsel dönüşümün artmasını bekliyoruz” dedi.

YENİ PORJELER DEVREYE ALINIYOR

Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Güneşli, Başakşehir ve Arnavutköy bölgelerinde aktif olarak 700’ü aşkın konut ve 120’nin üzerinde ticari birim olmak üzere yaklaşık 180 bin metrekarelik üretim yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Luxera olarak önemli projeler üretmeye devam edeceğiz. Kayaşehir lokasyonunda dört yeni projemiz olacak, bölgede Nevbahar serisi yapacağız. Bununla birlikte Arnavutköy’de 36 bin metrekarelik arazimizde yeni projemiz için geliştirme sürecine devam ediyoruz. Ayrıca İstanbul’un merkezi noktalarında yeni projeler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

10 PROJE TESLİM ETTİ 11'E DEVAM EDİYOR

İstanbul’un gözde lokasyonları arasında yer alan ve değeri her geçen gün yükselen Ispartakule’nin en büyük yatırımcısı İhlas Holding İnşaat Grubu, bölgede hayata geçirmekte olduğu Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinde daire teslimlerine 1 yıl erken başladı. Bugüne kadar 25.000’in üzerinde aileyi ev sahibi yapan İhlas Holding İnşaat Grubu, satışların devam ettiği her iki projede cazip ödeme fırsatları ve hemen teslim imkânı sunuyor. İhlas Holding İnşaat Grubu, Ispartakule’de Bizim Evler 9 ve 10 projelerinde ailelere erken teslim sevinci yaşatırken, bölgenin son incisi Bizim Evler 11’de de inşaat çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere alternatif büyüklüklere sahip 582 daire ve 55 cadde dükkânının yer alacağı Bizim Evler 11 projesinde kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, koşu parkuru, futbol-voleybol- basketbol sahaları, süs havuzları ve tenis kortu gibi sosyal donatıları ile site sakinlerinin kullanımına sunuluyor. Devlet yatırımları ve ulaşım akslarının tam merkezinde konumlandırılan Bizim Evler 11, eşsiz Küçükçekmece Gölü manzarasıyla da benzersiz bir hayata davet ediyor.

BEKLEYEN ALIM TALEBİ HAREKETE GEÇECEKTİR

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Gayrimenkul ve inşaat sektörü 2024 yılında atılacak yeni adımlarla geçmiş yıllardaki hareketli günlerine çok kısa sürede dönebilir. Biz müteahhitlerin en önemli ham maddesini arsa olarak ifade edebiliriz. Yıllar içinde arsaya ulaşımın özellikle maliyet açısından zorlaşması, sektörün daralmasındaki en büyük etkenlerden birisi oldu. Uygun fiyatlı arsanın sunulması inşaat sektöründe konut arzının artması ve konutun ulaşılabilir olması açısından büyük önem taşıyor. 260 alt sektörle birlikte değerlendirdiğimizde inşaat sektörünün etkilediği istihdam rakamı toplam 6 milyonu aşıyor. Bu açıdan sektörün ekonomimize ve genel istihdama çok önemli katkıları var. Bununla birlikte bahsettiğim yeni konut arzıyla birlikte alımın artması için 2024 yılında alternatif finansman modelleriyle birlikte uzun vade ve düşük faiz oranıyla kredi imkânı sunulması gerekiyor. Bu krediyle birlikte bekleyen alım talebinin harekete geçeceğini düşünüyorum. Bahsettiğim bu maddelerin hızlıca hayata geçirilmesiyle birlikte gayrimenkul sektörünün 2024 yılını başarılı bir şekilde tamamlayacağını umut ediyorum” diye konuştu.