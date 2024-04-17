Gece kulübü faciasında ölen 29 işçi için 14,5 milyon lira yardım toplandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen gece kulübü faciasında hayatını kaybeden 29 işçi için kurulan fonda 14 milyon 500 bin TL bağış toplandığını duyurdu. Bakan Bolat, yardımların dağıtılması için İstanbul Valiliğine teslim edildiğini söyledi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki bir gece kulübünde, 2 Nisan günü sürdürülen tadilat sırasında yangın çıkmış ve 29 işçi hayatını kaybetmişti. Mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise hayatını kaybeden işçiler için bir fon kurulacağını duyurmuştu.

14,5 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI

Bakan Bolat, X hesabından yaptığı paylaşım ile kurulan fonda toplanan yardımlara ilişkin son bilgileri açıkladı. 14 milyon 500 bin lira yardım toplandığını belirten Bakan Bolat, bağışın bugün itibarıyla İstanbul Valiliğine teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Bolat'ın paylaşımı şöyle:

"3 Nisan tarihinde Ankara’da TOBB ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Deprem Bölgesi için E-Birliktelik Kampanyası tanıtımı sırasında, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi ile birlikte, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 2 Nisan 2024 tarihinde bir işyerinde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangında maalesef hayatlarını kaybeden 29 emekçi kardeşimizin ailelerine yönelik bir yardım kampanyası başlatmıştım.

Başlattığımız yardım kampanyasında biriken 14.500.000 TL tutarındaki yardımlar bugün, 17 Nisan tarihinde İstanbul Valiliğimize teslim edilmiş bulunmaktadır. İstanbul Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. 29 emekçimize Cenab-ı Allah’tan gani rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine sabrı cemil yüce Allah’tan dilerken, topladığımız bu desteğin mağdur ailelerin acılarını bir nebze olsun azaltmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Sorumluluğun unutturulmaya çalışıldığı bu elim olayın aydınlatılmasını, devam eden soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkarılmasını ve bu tür elim vakaların tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin aileleri için çağrımıza olumlu cevap veren TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi üyesi işletmelere, ve Başkan Sayın Ozan Acar’a hassaten teşekkürlerimi sunuyorum."