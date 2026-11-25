Kütahya'da yağışların ardından kanlıca mantarı bolluğu yaşanmaya başladı. Geçen ay kilogramı 500 TL'ye kadar çıkan mantarın fiyatı bu ay 20 TL'ye geriledi. Fiyatlardaki büyük düşüş sonrası vatandaşın kanlıca mantarına olan ilgisi arttı.

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi ve çevresindeki ormanlık alanlarda yağışların ardından yoğun şekilde görülen kanlıca mantarı, hem vatandaşların doğaya yönelmesine hem de tezgahlardaki fiyatların hızla düşmesine yol açtı.

1 AYDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Geçen ay sınırlı sayıda bulunması nedeniyle kilogramı 400 ila 500 liradan satılan mantarın, bolluk yaşanması üzerine kilogram fiyatının 20 liraya kadar indiği belirtildi.

Geçen ay 500 liraydı, bu ay 20 liraya düştü! Kapış kapış satılıyor

FİYAT DÜŞTÜ, İLGİ ARTTI

Bölgede mantar toplama hareketliliği sürerken, tezgahlarda uygun fiyattan satışa sunulan kanlıca mantarının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü ifade edildi. Mantar satıcılarından Ahmet Yiğit, mantarın bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düştüğünü belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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