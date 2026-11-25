Elazığ'da bir kuyumcunun satışa sunduğu yılan derisi görünümlü, çift taraflı kullanılabilen altın bileklik ilgi odağı oldu. 180-200 bin TL aralığındaki sıra dışı tasarımın ilki sosyal medyada paylaşılmasının ardından 20 dakikada satıldı.

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Altın takı sektöründe farklı tasarımlar ilgi görmeye devam ederken, Elazığ'da bir kuyumcunun vitrininde sergilenen yılan derisi görünümlü künye ve bileklik, vatandaşların dikkatini çekiyor. Dış yüzeyi 14 ayar altından, iç yüzeyi ise yılan derisi görünümünden oluşan ürün, çift taraflı kullanılabilme özelliğiyle benzerlerinden ayrılıyor. Hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden tasarım, sıra dışı takı tercih edenlerin ilgisini çekiyor. Ürünü görenler, bakmadan veya denemeden geçmiyor.

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20 DAKİKADA SATILDI

Kuyumcu Volkan Karakaya, ilk gelen takıyı sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını ve paylaşımın ardından yaklaşık 20 dakika içerisinde sattıklarını söyledi. Yeni ürünün de geldiğini ancak henüz sosyal medyada paylaşmadıklarını aktaran kuyumcu, takıyı bir süre daha vitrinde sergilemeyi düşündüklerini ifade etti.

Gören yılan derisi sanıyor! 200 bin TL'lik sıra dışı altın 20 dakikada satıldı

"180-200 BİN TL BANDINDA"

Ürünün komple 14 ayar olduğunu aktaran Volkan Karakaya, "Dış tarafı altın, iç tarafı yılan derisi görünümlü. Ürünü geldiği zaman paylaştık, bayağı bir rağbet gördük. Zaten 20 dakikada da sattık. Fiyat olarak ortalama 180-200 bin bandında gidip geliyor. Diğerini sattıktan sonra buda yeni geldi. Daha paylaşmadım. İlkini paylaştık, 20 dakikada sattık. Bunu henüz daha paylaşmadık, vitrinimizde biraz dursun" dedi.

Gören yılan derisi sanıyor! 200 bin TL'lik sıra dışı altın 20 dakikada satıldı

"ÇİFT TARAFLI OLMASI İLGİ ODAĞI OLDU"

İnsanların ilgisini çektiğini aktaran Karakaya, "Esprili bir şekilde gelip arayanlar da var, yılan deyince soğukluk akla geliyor. Gelip üzerinde deneyenler de var, görselini çekip atanlar da var. Güzel oldu bizim için, farklı bir tarz. Çok güzel duruyor. Hem erkek de kullanabiliyor hem kadın da kullanabiliyor. Zaten ürün çift taraflı. Bir tarafı yılan görüntüsü, diğer tarafı 14 ayar altın görüntüsünde. Çift tarafta kullanabiliyor. Zaten ürünün çift taraflı olması insanlarda daha çok ilgi odağı oldu. Şu an yeni modaya herkes ayak uyduruyor. Bu da yeni modalardan bir tanesi diyelim" diye konuştu.

Gören yılan derisi sanıyor! 200 bin TL'lik sıra dışı altın 20 dakikada satıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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