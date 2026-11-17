Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kurutmalık cennet hurmasında verimin artmasıyla fiyatlar düştü. Geçen yıl 80 TL'den satılan hurma, bu yıl 50 liradan satılınca ilgi de arttı.

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Hisarcık'ta kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan kurutmalık cennet hurması, bu yıl uygun fiyatıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar tarafından kabukları soyularak saplarından iplere bağlanan cennet hurmaları, güneşte kurutulduktan sonra kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.

Geçen yıl 80 liraydı bu yıl 50! Fiyat düştü, satışlar patladı

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Yüksek besin değeri, lif ve antioksidan içeriğiyle dikkat çeken cennet hurması, sağlıklı atıştırmalık olarak da tercih ediliyor. Lif bakımından zengin olan meyvenin sindirim sistemini ve bağırsak hareketlerini desteklediği biliniyor.

Geçen yıl 80 liraydı bu yıl 50! Fiyat düştü, satışlar patladı

BU YIL FİYAT DÜŞTÜ

Cennet hurması satıcısı Hüseyin Ölmez, geçen yıl kilogramını 80 TL'den sattıkları ürünün bu yıl 50 TL'ye gerilediğini belirtti. Bu yıl hava şartlarının elverişli olması ve üretimde verim artışı yaşanmasının fiyat düşüşünde etkili olduğunu ifade eden Ölmez, uygun fiyatların vatandaşların ilgisini artırdığını söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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