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Geleceğin iklim elçileri yetişiyor! 81 ilde eğitim verilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Geleceğin iklim elçileri yetişiyor! 81 ilde eğitim verilecek
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Polat Enerji “Geleceğe Yeşil Işık Yak” projesiyle, santrallerin bulunduğu bölgelerden başlayarak çevre illere yayılan eğitimlerle sürdürülebilirlik bilincinin yayılmasını hedefliyor.

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - İlk yılında 7 ilde uygulanan proje kapsamında 443 öğretmene ulaşıldı. 3.000’e yakın öğrenci atölyelere katıldı. 2024 yılında ise Nevşehir, İzmir, Balıkesir, Yalova, Kırşehir ve Manisa illerinde toplam 70’in üzerinde Enerji Atölyesi ve 10’dan fazla Meslek Lisesi Buluşması gerçekleştirilerek, 22 okuldan 3.000’in üzerinde öğrenciye ulaşıldı. Enerji Atölyelerinde ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri rüzgâr türbini maketleri yaparak rüzgâr enerjisinin nasıl üretildiğini deneyimlerken karbon ayak izlerini nasıl azaltabileceklerini öğreniyor.

“İklim Atölyeleri”nde ise meslek lisesi öğrencileri, iklim değişikliği ile ilgili temel kavramlardan yola çıkarak sistemsel düşünme becerileri kazanıyor.

Geleceğin iklim elçileri yetişiyor! 81 ilde eğitim verilecek - 1. Resim
Polat Enerji Genel Müdürü Cem Deniz 

Polat Enerji Genel Müdürü Cem Deniz “Toplumsal katkı sağladığımız alanların başında eğitim ve kadın istihdamı geliyor. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ‘Geleceğe Yeşil Işık Yak’ projesiyle, çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi sürdürülebilirlik, iklim krizi ve yenilenebilir enerji konularında bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadede, bu bilincin toplum geneline yayılacağına ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Çocukların çevre bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesi için öğretmenlerin desteği çok önemli. Bu yüzden hazırladığımız kitapçığı 2025-2026 eğitim yılında Millî Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Türkiye genelindeki tüm okullara ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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