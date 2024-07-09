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Giresun'da dolmuş ve servis ücretlerine zam

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Giresun&#039;da dolmuş ve servis ücretlerine zam
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'da şehir içi dolmuş ve servis ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre sivil ücreti 20, öğrenci ücreti 14 liraya yükseldi. 

Giresun Belediye Meclisi'nin bugünkü toplantısından zam kararı çıktı. Meclis'te oy çokluğuyla alınan karara göre şehir içi dolmuşlarda daha önce 14 lira olan sivil ücret 20 liraya, 10 lira olan öğrenci ücreti ise 14 liraya yükseldi.

Ayrıca şehir merkezine bağlı uzak mevkiler olan Samanlık Kıranı, Kayadibi, Behsat ve Camili Köyü dolmuş ücretleri 22 lira oldu.

Zamlı tariflerin gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SERVİS ÜCRETLERİ DE GÜNCELLENDİ

Giresun Belediye Meclisi’nin bugünkü oturumunda şehir içi dolmuş ücretlerinin yanı sıra 2024-2025 öğrenim dönemi için öğrenci servis ücretleri de belirlendi.

Buna göre şehir merkezi okullarında öğrenci taşıma ücreti ilköğretim ve liseler için bin 300 lira, Bulancak Anadolu Lisesi ve Keşap Anadolu Lisesi için bin 550 lira oldu.

Ayrıca, ilköğretim kreş ve anaokuluna giden öğrenciler için yardımcı personellere, belirlenen ilköğretim tarifesine ek 100 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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