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    Goldman Sachs'tan iyimser faiz tahmini! Fed, ECB ve BOE için tarih verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Goldman Sachs, 2024 yılında ABD için büyüme tahminini yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e çıkararak, resesyona dikkat çeken diğer kuruluşlardan ayrıldı. Goldman'ın iyimser tahmini, Fed’in faiz indirimlerine hız vereceği beklentisiyle desteklendi. Kuruluş, 2024'te 5 kez faiz indirimi yapılmasını bekliyor.

    Goldman Sachs&#039;tan iyimser faiz tahmini! Fed, ECB ve BOE için tarih verdi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Goldman Sachs, 2024 yılında ABD için büyüme tahminini yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e yükselttiğini açıkladı. Resesyon riskini daha düşük gören finans devi, bu tahminiyle diğer kuruluşlardan ayrıldı. Goldman Sachs'ın büyüme tahmini, Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentisiyle desteklendi. Kuruluş, Fed'in Mart ayında ilk faiz indirimi kararını alacağını ve yıl boyunca toplamda beş kez faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor.

    GOLDMAN SACHS'TAN İYİMSER FED BEKLENTİSİ

    Goldman Sachs'ın faiz tahmini, şu anda yüzde 5,25 - 5,5 aralığındaki politika faizinin 5 kez 25 baz puan indirilmesi anlamına geliyor. Goldman Sachs'ın beklentisi gerçekleşirse, faiz yıl sonunda yüzde 4 ila 4,25 seviyesine gerileyebilir.

    FED 2024'TE 5 KEZ FAİZ İNDİRECEK

    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, "Fed, muhtemelen Mart ayında faiz oranını düşürmeye başlayacak. Öyle ki Aralık ayındaki Fed toplantısında Başkan Powell, enflasyon yüzde 2’ye inmeden çok önce, faiz indirmeye başlayacaklarının sinyalini verdi" dedi.

    Goldman Sachs'tan iyimser faiz tahmini! Fed, ECB ve BOE için tarih verdi

    Bunun yanında Goldman Sachs, bu yıl piyasa beklentisinden ayrı olarak sadece 5 faiz indirimi öngörüyor. Hatzius, 50 baz puanlık yüksek oranlı indirimlerin gerçekleşme olasılığını düşük gördüklerini de sözlerine ekledi.

    PİYASA MART AYINI BEKLİYOR

    Son günlerde Fed üyeleri, faiz indirimi konusunda temkinli açıklamalarda bulunsa da piyasa, bankanın Mart ayında faiz indirimine başlama olasılığını yüzde 80 oranında görmeye devam ediyor. Geçen hafta ise bu oran yüzde 60 seviyelerine kadar gerilemişti.

    ECB VE BOE TAHMİNİ

    Hatzius AB ve İngiltere için, "Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Nisan ayında, İngiltere Merkez Bankasının (BOE) ise Mayıs ayında faiz indirimine gitmesi bekleniyor ve her iki merkez bankasına ilişkin görüşlerimiz piyasa fiyatlamasına göre biraz daha güvercin" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FedGoldman SachsFaiz
    Haberler > Ekonomi > Goldman Sachs'tan iyimser faiz tahmini! Fed, ECB ve BOE için tarih verdi
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