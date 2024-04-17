Gözler Ortadoğu ve FED'de! Altın ve dolarda gergin bekleyiş

17 Nisan altın fiyatları kaç TL? Serbest piyasada 2490 TL olan gram altın, Kapalıçarşı’da artık 2600 TL’nin üzerine oturuyor. Ons altın 2380 dolar seviyelerinde bulunurken; gözler İsrail’in İran’a yapacağı misillemeye çevrildi. Dolar ise FED’in faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte dünyada güçleniyor. 17 Nisan dolar fiyatı 32,50 TL’nin üzerine çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemleri başlarken, altın ve dolarda yatay görünüm dikkat çekiyor. Altın, jeopolitik risklere ve İsrail’in İran’a yapacağı misillemeye kilitlendi. Bölgeden gelen son haberlere göre söz konusu karşı atağın türünün belli olduğu ancak zamanlamasının net olmadığı belirtiliyor. Bu durum, piyasalardaki tansiyonu da yüksek tutuyor. Geçen hafta 2431 dolarla zirve yapan ons altın, bu hafta başında 2325 dolar desteğine kadar geri çekilmişti. Fiyatlar daha sonra tekrar yükseliş geçmişti.

17 NİSAN GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın 17 Nisan işlemlerine 2380 dolara yakın seviyelerden başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatı da yeni güne 2490 TL’den başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da ise gram fiyatı 2585-2645 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 417 TL, yarım altın 8 bin 939 TL ve tam altın da 17 bin 353 TL’den satılıyor.

Ons altın fiyatları için kritik öneme sahip dolar endeksi 106,00 ve 10 yıllık ABD tahvil faizleri de 4,65’in üzerinde seyrederken; bu göstergelere güçlü dolar görünümün korunduğuna işaret etti.

17 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Dolarda küresel anlamda yaşanan yükseliş, iç piyasada da bir miktar kendini hissettirdi. Yeni güne dolar 32,52 TL’ye yakın seviyelerden başlıyor. Euro da 34,60 TL’de fiyatlanıyor. Dün FED Başkanı Powell tarafından yapılan açıklamada; enflasyon hedeflerine ulaşılması konusunda arzu edilen ilerlemenin sağlanamadığı ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı yönünde mesajlar öne çıkmıştı.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Powell, son ekonomik verilerin kendilerine güven vermediğini ve para politikasını gerektiği sürece mevcut sıkılıkta tutabileceklerini söyledi. Bu arada FED’e dair son beklentilere bakıldığında; bu yıl 2 faiz indirimi yapılacağı ve ilk faiz indiriminin de artık sonbahara doğru kaydığı görülüyor. Bu durum, dolar faizlerinin artmasına da sebep oluyor.