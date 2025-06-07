Gram altın için 'şok' tahmin! İslam Memiş, "Yok olmaya doğru gidiyor" diyerek rakam verdi

Kurban Bayramı arifesinde jeopolitik risklerle tarihi rekor kıran gram altının bayram sonrasında rekor serisine devam edip etmeyeceği merak konusu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatları için yatırımcısını şok edecek tahmin geldi. Memiş, "Yok olmaya doğru gidiyor" diyerek rakam verdi

Rusya-Ukrayna arasında ateşkes umutlarının zayıflaması, altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi. Ons altın 3.370 dolara yükselirken, gram altın ise 4.263 TL ile rekor kırdı.

Yatırımcısına bayram yaptıran gram altında rekor serisinin devam edip etmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Altın fiyatları için çarpıcı analiz ve yorumlarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş'ten şaşırtan bir tahmin geldi.

Katıldığı televizyon programında altın tahminlerinde bulunan İslam Memiş, "Yok olmaya doğru gidiyor" diyerek beklediği rakamı açıkladı.

ALTIN FİYATLARI ALIM FIRSATI VERECEK Mİ?

Rusya'nun misilleme saldırısına işaret ederek piyasanın artan gerilimi fiyatlamaya devam edeceğini vurgulayan Memiş, "Normalde teknik olarak düşüşler bitmedi. Yine aşağıda alanı var ve geçen hafta düşüş trendindeydi. Gelen bu saldırı haberi ile birlikte tekrar yükseldi. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Kısa vadeli düşüşlerde teknik olarak takip edeceğimiz bazı seviyeler var. Mesela ons altın tarafında 3.180 dolar, gram altın tarafında 4.050 lira seviyesi." ifadelerini kullandı.

İSLAM MEMİŞ HEDEF İÇİN RAKAM VERDİ

İslam Memiş, gram altın için beklediği rekor rakamı da açıkladı. Memiş, "Ama devamında tekrar yıl sonuna kadar asıl hedef gram altın tarafında 4.500 lira, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi. Kar satışlarını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz." dedi.

"YOK OLMAYA GİDİYOR"

Yatırımcıların gram altına talebinin yoğun olduğunu söyleyen İslam Memiş, "Rafinelerin de 1 gram altınlarda veya paketli gram altınlarda ciddi bir artış var. Bu da yatırımcıların artık düğünlerde takı olarak değil de daha çok yatırım amaçlı altın aldığını bize gösteriyor. Bundan sonraki süreçlerde altın kültürü, altın takma kültürü her geçen gün değer artışından dolayı yok olmaya gidecek gibi duruyor. Zaten son yıllarda, son 5 yıldır düğünlere gittiğiniz zaman altın takılarının azaldığını ve tercihlerin genelde TL olarak devam ettiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.